Osobu, ktorú vo Švédsku zadržali pre špionáž, prepustili z väzby

Štokholm 15. mája (TASR) - Diplomata, ktorého v pondelok zadržali švédske orgány pre podozrenia zo špionáže, v stredu prepustili z väzby, avšak naďalej zostáva podozrivým. Oznámil prokurátor, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Švédska kontrarozviedka SÄPO v pondelok oznámila zadržanie jednej osoby, ktorú podozrieva zo špionáže v hlavnom meste Štokholm.



„Verím, že už neexistuje žiaden dôvod, aby osoba zostala vo väzbe,“ uviedol vo vyhlásení prokurátor Per Lindqvist. „Podozrenie voči danej osobe neboli zamietnuté a predbežné vyšetrovanie pokračuje,“ dodal.



Právnik podozrivého povedal, že jeho klient poprel všetky obvinenia a tvrdí, „že neurobil nič zlé“. Podozrivý išiel po prepustení z väzby do nemocnice, pričom jeho právnik objasnil, že polícia počas zadržiavania použila neprimeranú silu. Právnik neposkytol žiadne podrobnosti o rozsahu zranení podozrivej osoby. Dodal, že zadržanie sprevádzalo niekoľko „zvláštnych okolností“. Tvrdí, že policajti kričali v cudzom jazyku, nemali na sebe uniformu a svoju totožnosť policajtov nepreukázali, až kým podozrivého neumiestnili do auta.



Švédske médiá zverejnili zábery zobrazujúce dvere bytu podozrivého, ktoré boli na základe týchto záberov otvorené nasilu. AFP pripomína, že SÄPO v pondelok uviedla, že operácia „prebehla pokojne“.



Verejnoprávna televízia SVT informovala, že SÄPO vyšetruje, či je tento prípad spojený so škandálom poradcu švédskej vlády pre národnú bezpečnosť Tobiasa Thyberga. Ten minulý týždeň odstúpil len krátko po vymenovaní do funkcie. Demisiu podal po tom, čo sa objavili jeho staršie fotografie z aplikácie na zoznamovanie Grindr.



Švédsky premiér Ulf Kristersson minulý týždeň povedal, že vláda vyšetruje, kto tieto fotografie poslal médiám. „Je dôležité vedieť, kto môže z tohto niečo získať,“ dodal.



SVT uviedla, že zadržaným a medzičasom už prepusteným diplomatom nie je spomínaný Thyberg, píše AFP.