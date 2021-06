Osoby s dočasným ochranným štatútom nemôžu žiadať o trvalý pobyt v USA

Washington 7. júna (TASR) - Najvyšší súd v USA v pondelok rozhodol, že tisíce ľudí žijúce v Spojených štátoch na základe humanitárnych dôvodov nie sú oprávnené žiadať o udelenie trvalého pobytu. Informovala o tom agentúra AP.



Sudkyňa Elena Kaganová uviedla, že federálne zákony v oblasti migrácie znemožňujú žiadať o "zelenú kartu" ľuďom, ktorí do krajiny prišli nelegálne a bol im udelený štatút dočasnej ochrany (Temporary Protected Status – TPS). Ten sa vzťahuje na ľudí, ktorí prichádzajú z krajín sužovaných vojnami alebo prírodnými katastrofami, píše AP. Tento inštitút ich chráni pred deportáciou a umožňuje im legálne pracovať. Držiteľmi TPS je v súčastnosti 400.000 ľudí z 12 krajín.



Zelená karta umožňuje jej držiteľom trvalo žiť a pracovať v USA, píše na svojej webovej stránke Americký úrad pre občianstvo a imigráciu (USCIS).



Kaganová pripomenula, že Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu už schválila legislatívu, ktorá držiteľom TPS umožní získať trvalý pobyt. To, či tento návrh schváli aj Senát, podľa AFP nie je jasné.



Americký prezident Joe Biden povedal, že zmenu v zákone podporuje. Jeho vláda však uviedla, že súčasné imigračné zákony nepovoľujú získať trvalý pobyt osobám, ktoré do krajiny prišli nelegálne.