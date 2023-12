Ostrava daruje ukrajinskému mestu Konotop 25 električiek

Praha/Ostrava 14. decembra (TASR) - Ostrava daruje 25 električiek mestu Konotop na severovýchode Ukrajiny. Vo štvrtok naložili prvých šesť, ktoré v najbližších dňoch na Ukrajinu odošlú. Uviedlo to české ministerstvo zahraničných vecí, ktoré na prepravu poskytlo tri milióny korún (približne 123.000 eur), informuje spravodajkyňa TASR.



"Cítime zodpovednosť za to, aby v týchto ťažkých chvíľach pre Ukrajinu Česko ďalej pomáhalo. Darovanie električiek je cenné aj v tom, že okrem samotnej pomoci pri obnove zničeného vozového parku je vhodnou formou propagácie českých výrobkov a firiem, ktoré môžu mať po skončení vojny výhodnú štartovaciu pozíciu pri obnove krajiny," uviedla Kateřina Sequensová z rezortu diplomacie.



Ostrava a ukrajinský Konotop sú partnerskými mestami. "Okrem 25 električiek sme už skôr darovali konotopským občanom, ktorí sa vyrovnávajú s následkami vojny, celkom desať autobusov a humanitárnu pomoc," povedal námestník ostravského primátora pre dopravu Břetislav Riger. Darované električky sú vozidlá typu T6A5. Riger dodal, že mestská hromadná doprava môže v ukrajinskom meste fungovať aj vďaka darom z Ostravy.



Konotop je podľa českého ministerstva zahraničných vecí jediným mestom v Sumskom regióne, ktoré má ekologickú električkovú dopravu. Práve električky boli jedinými prostriedkami MHD, ktoré fungovali aj v čase obliehania mesta ruskou armádou. Ich dostupné kapacity však nedokážu pokryť potreby mesta.



Transport ďalších českých električiek bude pokračovať v nasledujúcich týždňoch. Posledné vozidlá by z Ostravy mali odviezť koncom januára budúceho roka.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)