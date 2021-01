Ostravské krematórium nezvláda nápor zosnulých s COVID-19

Ostrava 8. januára (TASR) - Krematórium v Ostrave, ktoré je najväčším v celej ČR, nezvláda nápor obetí choroby COVID-19 vyvolávanej novým koronavírusom. Do zariadenia denne privážajú viac ako 100 rakiev, čo je dvojnásobok jeho maximálnej kapacity, informovala v piatok agentúra AP.



"Je to mimoriadna situácia... Nikto si tu nič také nepamätá. " uviedla námestníčka ostravského primátora Kateřina Šebestová.



Krematórium, ktoré patrí mestu Ostrava, v súčasnosti prijíma o 60 percent viac zosnulých ako pred rokom, približuje Šebestová. Tamojšie tri kremačné pece sú od jesene v prevádzke nepretržite.



Pred vypuknutím pandémie spopolnili v Ostrave, treťom najväčšom meste ČR, mesačne do 1000 zosnulých. V novembri tohto roku to však bolo až 1550 tiel a v decembri 1570, uviedol riaditeľ krematória Ivo Furmančík.



Miestne úrady chcú čo najskôr začať stavať štvrtú kremačnú pec, medzitým však požiadali o pomoc od ústredného krízového štábu. Krematórium už opakovane rozšírilo priestory na skladovanie zosnulých, avšak problémom je obmedzená kapacita kremačných pecí.



"Dva a pol mesiaca pracujeme nonstop, bez prestávok na údržbu... Obávam sa, že z dôvodu tohto intenzívneho používania sa môžu kremačné pece kedykoľvek vážne poškodiť," priblížil Furmančík.



Český minister vnútra a šéf ústredného krízového štábu Jan Hamáček sľúbil, že vytvorí systém prerozdeľovania telesných pozostatkov do iných krematórií v rámci krajiny. Avšak niektoré už naznačili, že majú taktiež takmer vyťaženú kapacitu.



"Ďalšia, tvrdšia možnosť, je, že budeme prijímať len toľko zosnulých, koľko sme schopní spopolniť," uviedol Furmančík.



V Českej republike zaznamenali za štvrtok 14.780 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 pri 36.115 vykonaných PCR testoch. Je to menej ako rekordný denný nárast zo stredy (17.723 infikovaných). V Česku pribudlo podľa predbežných údajov aj najmenej 98 úmrtí. Nejde však o konečné číslo, keďže tento údaj sa dopĺňa spätne aj v priebehu niekoľkých dní. Už od 23. decembra pritom neklesol denný nárast úmrtí pod hranicu 100 prípadov.



Aktuálne je v ČR nakazených 144.987 osôb, čo je najviac od začiatku pandémie. Celkovo v ČR od začiatku pandémie zaznamenali 809.601 prípadov nákazy a 12.800 súvisiacich úmrtí.