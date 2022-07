Ostreľovanie prístavu v Odese si vyžiadalo zranených

Kyjev 23. júla (TASR) - Raketové ostreľovanie prístavu v juhoukrajinskom meste Odesa si vyžiadalo zranených. Podľa agentúry AFP to v sobotu večer vo videu na sieti Telegram uviedol gubernátor Odeskej oblasti Maxym Marčenko.



Gubernátor však neuviedol počet zranených a nepriblížil ani ich zdravotný stav. Dodal tiež, že pri útoku bola poškodená infraštruktúra prístavu.



Ukrajinské vojenské velenie tvrdí, že na obchodný prístav v Odese v sobotu zaútočila ruská armáda, a to raketami Kalibr.



Kyjevské velenie spresnilo, že dve ruské rakety boli zostrelené ukrajinskou protilietadlovýou obranou, ďalšie dve zasiahli infraštruktúru v prístave, nie však skladisko s obilím, ako bezprostredne po útoku písali niektoré médiá.



Moskva účasť na sobotňajších raketových úderoch na prístav Odesa poprela, vyhlásil v sobotu turecký minister obrany Hulusi Akar, ktorý podľa agentúry AFP súčasne vyjadril znepokojenie svojej krajiny v súvislosti s vývojom v Odese.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojej reakcii na raketové ostreľovanie Odesy obvinil Rusko z porušovania dohôd.



Podľa neho útok na Odesu "dokazuje to len jedno: bez ohľadu na to, čo Rusko hovorí a sľubuje, vždy nájde spôsob, ako to neplniť".



Zelenskyj to uviedol počas stretnutia s poslancami Snemovne reprezentantov amerického Kongresu, informovala kancelária ukrajinského prezidenta.



Raketové ostreľovanie Odesy odsúdil šéf európskej diplomacie Josep Borrel, generálny tajomník OSN António Guterres, ako aj predstavitelia Británie.



AFP pripomenula, že k útokom na Odesu došlo len deň po tom, ako Moskva a Kyjev separátne podpísali dohody o obnovení vývozu obilia, ktoré sprostredkovali turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a šéf OSN António Guterres.