Ostreľovanie ruskej obce v pohraničí si vyžiadalo štyri obete

Moskva/Londýn 30. apríla (TASR) - Ostreľovanie obce Suzemka v Brianskej oblasti na západe Ruska si podľa najnovšej bilancie vyžiadalo štyri obete na životoch.



Podľa britskej stanice BBC o tom informoval gubernátor Brianskej oblasti Alexandr Bogomaz, podľa ktorého sa pod troskami jedného zo zničených domov našli telá ďalších dvoch obetí.



Bogomaz vo svojom statuse v aplikácii Telegram obvinil z ostreľovania obce "ukrajinských nacionalistov". Podľa Bogomaza bola dedina v priebehu noci na nedeľu ostreľovaná dvakrát, a to zo salvových raketometov.



Ukrajinská strana sa k obvineniam o ostreľovaní dediny v Brianskej oblasti, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti hranice s Ukrajinou, nevyjadrila.



Na mieste incidentu podľa Bogomaza pokračujú práce na odstraňovaní trosiek. V obci bol vyhlásený výnimočný stav. Tam, kde boli ukončené operatívne činnosti, začala pracovať komisia na posúdenie škôd.



Gubernátor Brianskej oblasti v nedeľu ráno zverejnil predbežnú bilanciu, že v dôsledku ostreľovania zahynuli dvaja ľudia a bol zničený najmenej jeden dom. Dve osoby boli so zraneniami prevezené do nemocnice.