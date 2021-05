Ostrov Lampedusa opäť zažíva vlnu migrantov

Na archívnej snímke migranti s ochrannými rúškami čakajú v móle na sicílskom ostrove Lampedusa v južnom Taliansku. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke migranti s ochrannými rúškami čakajú v móle na sicílskom ostrove Lampedusa v južnom Taliansku. Foto: TASR/AP

Rím 18. mája (TASR) - Maličký taliansky ostrov Lampedusa v Stredozemnom mori zažíva ďalšiu sezónu migrantov prichádzajúcich po mori, informovala v utorok tlačová agentúra AP.Migranti sa plavia z afrického pobrežia na nebezpečných člnoch prevádzačov. Denne teraz dorazí na Lampedusu 25-30 člnov s migrantmi.Lampedusa je bližšie k Afrike než k talianskej pevnine a už dlho je cieľom migrantov pašovaných prevádzačmi z Líbye. Ostrov je celé roky svedkom početných nešťastí, keď sa člny s migrantmi potopia a na hladine mora pri pobreží plávajú telá, ktoré potom obyvatelia Lampedusy pochovávajú na cintoríne.Minulý týždeň dorazilo na ostrov len počas 12 hodín vyše 1200 migrantov - prevádzači využili pokojné more a horúce počasie a vypravili nekvalitné člny smerom na sever. Bola to prvá veľká vlna migrantov po roku; túto prestávku spôsobila pandémie ochorenia COVID-19.vysvetlil Sarr, jeden z migrantov na ostrove.Sarr a Mbaye patria medzi šťastlivcov: obaja prišli do Talianska lietadlom s potrebnými a správnymi dokladmi. Sarr prišiel v roku 2012 a pridal sa k svojmu otcovi, ktorý už pracoval na palube lode Vincenzo Padre. Mbaye strávil štyri roky v severotalianskom meste Miláno, potom prišiel takmer pred dvoma rokmi na Lampedusu a tiež dostal prácu na tejto lodi. Obaja zarábajú dosť na to, aby mohli posielať peniaze manželkám a deťom doma v Senegale.dodal Mbaye.