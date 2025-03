Parlament na ostrove Man schválil návrh zákona o eutanázii

Londýn 25. marca (TASR) - Ostrov Man ako samosprávne britské korunné závislé územie sa môže stať prvým miestom na Britských ostrovoch, ktoré legalizuje asistovanú smrť. V utorok poslanci hornej komory miestneho parlamentu (Tynwald) schválili návrh zákona o eutanázii. Na jeho uplatnenie je ešte potrebný súhlas britského kráľa Karola III., ktorý je oficiálnou hlavou tohto závislého územia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Návrh zákona umožňuje ukončiť svoj život nevyliečiteľne chorým dospelým osobám, ktorým zostáva menej ako rok života a ktorí majú na ostrove trvalý pobyt aspoň päť rokov. Ich rozhodnutie budú vopred musieť skontrolovať dvaja lekári nezávisle od seba.



Schválený návrh zákona predložil poslanec Alex Allinson, ktorý vyjadril nádej, že by sa mohol stať právoplatným ešte tento rok. Podľa neho však možnosť eutanázie "využije len veľmi malý počet ľudí". Napriek tomu to označil za "dôležitý krok vpred, pokiaľ ide o autonómiu a možnosť voľby na konci života".



Britská organizácia Dôstojné umieranie (Dignity in Dying) privítala návrh zákona ako "historický moment". "Zmena prichádza na Britské ostrovy a Ostrov Man sa postavil na čelo," uviedla jej výkonná riaditeľka Sarah Woottonová.



Samosprávny ostrov Man medzi Veľkou Britániou a Írskom s 84.500 obyvateľmi formálne nie je súčasťou Spojeného kráľovstva a stanovuje si vlastné zákony. Miestny parlament Tynwald má 35 poslancov. Dolnú komoru (House of Keys) tvorí 24 priamo volených poslancov, hornú komoru (Legislatívnu radu) tvorí 8 nepriamo volených členov.