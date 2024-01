Ostrov Réunion zasiahla tropická cyklóna, úrady vyhlásili lockdown

Saint-Denis 15. januára (TASR) - Úrady na francúzskom ostrove Réunion v Indickom oceáne vyhlásili v pondelok lockdown. Dôvodom je najvyšší stupeň ohrozenia pred ničivou tropickou cyklónou. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



V pondelok zasiahla francúzsky ostrov tropická cyklóna Belal, ktorá sa pohybuje od severozápadu a priniesla "extrémny vietor", uviedla meteorologická služba Météo-France.



"Oko cyklóny prechádza ponad ostrov Réunion od jeho severnej časti," uviedla meteorologická služba vo svojom najnovšom vyhlásení. Predtým neočakávala, že by sa Belal mohol stať silnou cyklónou.



Vo vyššie položených oblastiach by mohol vietor prekročiť rýchlosť 250 kilometrov za hodinu. Úrady vyhlásili o šiestej ráno fialový stupeň ohrozenia, ktorý znamená bezprostredné nebezpečenstvo, a nariadili lockdown pre všetkých 870.000 obyvateľov ostrova vrátane záchranných služieb. Morské vlny majú dosahovať výšku 13 až 15 metrov. Obyvateľov varovali aj pred možným rozvodnením riek.



"Všetok pohyb (vonku) je až do odvolania oficiálne zakázaný," uvádza sa vo vyhlásení. Obyvateľov ostrova úrady vyzvali, aby si urobili zásoby vody a potravín a zostali doma 36 hodín. Hlavné letisko na ostrove oznámilo pozastavenie prevádzky.



"Buďte opatrní a zostaňte doma," napísal v nedeľu na sociálnej sieti X francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Po Réunione varuje obyvateľov pred tropickou cyklónou aj Maurícius



Úrady ostrovného štátu Maurícius v Indickom oceáne v pondelok varovali svojich obyvateľov pred ničivou tropickou cyklónou Belal. V najbližších hodinách tam očakávajú prívalové dažde. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Maurícijský meteorologický úrad vyhlásil, že na ostrove platí pred touto cyklónou výstraha tretieho stupňa ohrozenia (zo štyroch možných stupňov). Obyvateľom zároveň odporučil, aby sa zdržiavali na bezpečných miestach.



"Belal sa nebezpečne približuje k Mauríciu a predstavuje preň hrozbu," uviedol meteorologický úrad s tým, že v nízko položených oblastiach pri pobreží môžu silné zrážky spôsobiť záplavy.



Dodal, že cyklóna sa v súčasnosti nachádza 170 kilometrov na západ od juhozápadného maurícijského polostrova Le Morne. Pohybuje sa smerom na východ až juhovýchod rýchlosťou okolo 12 kilometrov za hodinu. Úrad očakáva, že k juhu ostrova sa cyklóna viac priblíži v utorok ráno.



Centrálna banka Maurícia zároveň vyhlásila, že pre zhoršujúce sa poveternostné podmienky zatvára svoje pobočky.