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Ostrovný štát Nauru otvorí v Jeruzaleme svoje veľvyslanectvo

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nauru patrí medzi najmenšie štáty sveta s približne 10.000 obyvateľmi a stane sa celkovo desiatou krajinou, ktorá otvorí veľvyslanectvo v Jeruzaleme.

Autor TASR
Jeruzalem 22. júla (TASR) - Tichomorský ostrovný štát Nauru otvorí v Jeruzaleme veľvyslanectvo, oznámila kancelária izraelského ministra zahraničných vecí Gideona Saara. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).

Nauru patrí medzi najmenšie štáty sveta s približne 10.000 obyvateľmi a stane sa celkovo desiatou krajinou, ktorá otvorí veľvyslanectvo v Jeruzaleme. Svoje veľvyslanectvá v Izraeli tam majú aj Spojené štáty, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papua-Nová Guinea, Paraguaj, Fidži a Somaliland. Kolumbia minulý týždeň takisto oznámila, že v Jeruzaleme plánuje otvoriť zastupiteľský úrad.

Ďalšie krajiny vrátane Maďarska, Českej republiky a Slovenska majú v hlavnom meste pobočky svojich veľvyslanectiev, napísal TOI.

Saar a nauruský minister zahraničných vecí Lionel Aingimea sa podľa informácií z izraelskej kancelárie dohodli na tomto kroku vlani v júni, keď sa stretli na Fidži. Veľvyslanectvo by sa podľa plánov mohlo otvoriť v najbližších mesiacoch.

Nauru, ktoré je odhodlaným podporovateľom Izraela, uznalo Jeruzalem za hlavné mesto Izraela v roku 2019, pripomína TOI.
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