Osud Bieloruska je prepletený s osudom Ukrajiny, tvrdí Cichanovská

Minsk 25. septembra (TASR) - Rusko nepovažuje Bielorusko ani Ukrajinu za nezávislé suverénne štáty a tieto dve krajiny by mali spoločne bojovať za zachovanie svojej existencie. V rozhovore pre tlačovú agentúru AP to uviedla líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská.



"Bez slobodnej Ukrajiny nebude slobodné ani Bielorusko," vyhlásila Cichanovská (40), ktorá sa presťahovala do susednej Litvy po tom, ako bol bieloruský vodca Alexandr Lukašenko v auguste 2020 vyhlásený za víťaza prezidentských volieb. Tie podľa mnohých vyhrala práve ona.



Lukašenko je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina a podporuje nevyprovokovanú inváziu Moskvy na Ukrajinu.



Pokiaľ bude Putin pri moci, budú pre Ukrajinu, ako aj západné hranice Bieloruska neustále existovať bezpečnostné hrozby, povedala Cichanovská popri Valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Podľa nej ani jedna z týchto krajín nechce byť súčasťou "ruského impéria".



Rusko od začiatku invázie využíva územie Bieloruska ako základňu na vysielanie svojich vojsk na Ukrajinu, pričom Moskva a Minsk si udržiavajú úzke vojenské vzťahy.



Cichanovská ďalej uviedla, že vypuknutie vojny na Ukrajine bolo "mimoriadne nečakané" a niektorí Bielorusi sú obzvlášť proti tomuto konfliktu namierenému "proti Ukrajincom - našim bratom a sestrám".



Cichanovská zároveň vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby pokračovalo v nátlaku na Lukašenka a pomáhalo bieloruskej občianskej spoločnosti vrátane ochrancov ľudských práv. Navrhla i nové sankcie na vývoz dreva, potaše a ocele z Bieloruska.