Osud čiernomorskej obilnej dohody je stále neistý

Kyjev 19. apríla (TASR) - Inšpekcie lodí prepravujúcich ukrajinské obilie z Čierneho mora prebiehajúce v tureckých vodách súlade s dohodou, ktorú vlani v júli dosiahol Kyjev s Moskvou s pomocou Turecka a OSN, sa v stredu obnovili. Kyjev však napriek tomu tvrdí, že na zaistenie predĺženia platnosti tejto dohody je potrebný dlhší čas. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kyjev a jeho spojenci obviňovali Moskvu z pozastavenia zmienených inšpekcií, ku ktorému došlo v uplynulých dňoch. Moskva naopak tvrdila, že na vine je Ukrajina a OSN.



Ukrajinský vicepremiér a minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov v stredu na Facebooku informoval, že "inšpekcie lodí sa obnovujú napriek pokusom RF (Ruskej federácie) o narúšanie dohody".



Spoločné koordinačné centrum (JCC) v Istanbule, ktoré v súlade so zmienenou obilnou dohodou na takéto kontroly dohliada, taktiež informovalo, že "inšpekcie sa už vykonávajú".



Cieľom zmienenej dohody, ktorá odblokovala vývoz z troch ukrajinských čiernomorských prístavov - dovtedy zastavený pre ruskú inváziu - je zmierniť celosvetovú potravinovú krízu, ako aj posilniť ukrajinskú ekonomiku z veľkej časti závislú práve na exporte poľnohospodárskych produktov.



Rusko obvinilo v stredu Ukrajinu zo sabotovania tejto dohody požadovaním úplatkov od vlastníkov lodí, a to za registráciu týchto plavidiel aj ich inšpekciu. Moskva toto tvrdenie nepodložila žiadnymi dôkazmi, pričom Kyjev sa k nemu dosiaľ nevyjadril.



Rusko sa zároveň už dlhšie vyhráža, že platnosť obilnej dohody po 18. máji nepredĺži pre obmedzenia Západu, ktoré údajne ovplyvňujú vývoz ruských poľnohospodárskych komodít. Vývoz ukrajinského obilia aktuálne obmedzujú aj zákazy, ktoré naňho uvalilo viacero európskych krajín, menovite Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Bulharsko, pripomína Reuters.



Ukrajinský minister poľnohospodárstva Mykola Solskyj v stredu informoval, že prebiehajú rozhovory s cieľom dosiahnuť predĺženie platnosti tejto dohody. Zároveň však jednoznačne povedal, že žiaden okamžitý prelom sa v tých rokovaniach neočakáva. "Dajme im čas," dodal bez akýchkoľvek podrobností o priebehu rozhovorov.



Reuters pripomína, že ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov má budúci týždeň v New Yorku o tejto dohode rokovať s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom.