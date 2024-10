Osud rukojemníkov v Gaze pripomenuli Netanjahuovi prestretými stolmi

Jeruzalem 2. októbra (TASR) - V blízkosti súkromnej rezidencie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v prímorskom mestečku Cézarea v stredu večer nainštalovali stoly prestreté na večeru pri príležitosti sviatku Roš ha-šana, ktorým sa podľa židovského kalendára začína nový rok. Akciu zorganizovali príbuzní a priatelia ľudí, ktorí sú už takmer rok rukojemníkmi palestínskeho radikálneho hnutia Hamas v Pásme Gazy. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI), uvádza TASR.



Na obruse, ktorým je ústredný stôl prikrytý, je nápis: "Nech sa starý rok skončí a odíde do zabudnutia."



Podľa TOI zostáva v palestínskom zajatí 101 rukojemníkov, ktorých 7. októbra 2023 do Pásma Gazy zavliekli palestínske komandá po svojom vpáde na juh Izraela, kde vraždili a terorizovali miestne obyvateľstvo i príslušníkov izraelských bezpečnostných zložiek.



Premiér Netanjahu v príhovore, v ktorom oznamoval smrť izraelských vojakov padlých počas prebiehajúcej pozemnej operácie na juhu Libanonu, prisľúbil záchranu rukojemníkov pochádzajúcich z kibucov a mošavov na juhu Izraela.



Dodal, že aj obyvatelia zo severu sa budú môcť vrátiť do svojich domovov, odkiaľ museli odísť pre ostreľovanie jednotkami proiránskeho hnutia Hizballáh.



Izrael je momentálne podľa Netanjahua "uprostred tvrdej vojny proti iránskej osi zla, ktorá sa nás snaží zničiť". "To sa nestane,...pretože budeme stáť spolu a s Božou pomocou spoločne zvíťazíme...a zaručíme Izraelu večnosť," vyhlásil izraelský premiér.



Sviatok Roš ha-šana sa slávi v 1. a 2. deň židovského mesiaca tišri, čo tento rok pripadá na 2. až 4. októbra. Slávenie sa tradične začína v predvečer sviatku po západe slnka.