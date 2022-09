Osvetlenie obchodov na parížskej Champs-Élysées budú vypínať skôr

Paríž 21. septembra (TASR) - Na parížskej ulici Champs-Élysées budú každú noc o niekoľko hodín skôr vypínať svetlá. Toto opatrenie na úsporu elektrickej energie bude platiť až do odvolania, netýka sa však verejného pouličného osvetlenia.



Ťažkú situáciu na európskom trhu s elektrinou vyvolala vojna Ruska na Ukrajine, pripomenula v utorok tlačová agentúra AP.



Svetlá na najprestížnejšej a najširšej ulici v Paríži sa vypnú o 22.00 h namiesto 01.00 h, čo platí v súčasnosti. Nové nariadenie začne platiť 15. októbra.



Obchody a prevádzky na tejto ulici, ktoré zostanú otvorené po 22.00 h, budú mať "pochopiteľne" výnimku, dodala komisia spravujúca ulicu Champs-Élysées (Elyzejské polia).



Nariadenie postihne desiatky luxusných butikov. Postihne to aj žiarivé vianočné osvetlenie na slávnej ulici - teraz ho budú vypínať o 23.45 h namiesto o 02.00 h.



Táto iniciatíva sa objavila po oznámení plánov parížskej starostky Anne Hidalgovej na ušetrenie elektriny pri viacerých ikonických pamätihodnostiach vo francúzskej metropole.



Starostka minulý týždeň oznámila, že osvetlenie Eiffelovej veže sa bude vypínať o 23.45 h - keď odídu poslední turisti - namiesto o 01.00 h, ako to platí v súčasnosti.



Ďalšie parížske pamiatky, napríklad Mestská radnica, vypnú svoje osvetlenie o 22.00 h. Hidalgová sa obáva, že dopyt po elektrine sa počas zimy zvýši, a dúfa, že elektriny bude dostatok.