Osýpky predstavujú bezprostrednú hrozbu, uviedli WHO a CDC

New York 23. novembra (TASR) - Osýpky predstavujú pre pokles v objeme očkovania a oslabenia dohľadu nad týmto ochorením bezprostrednú hrozbu pre ľudstvo. Uviedli to v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Vírus osýpok je jedným z najviac nákazlivých vírusov prenosných na človeka, no očkovaním sa dá jeho šíreniu takmer úplne zabrániť, píše Reuters. Na to je však potrebné zaočkovať 95 percent populácie.



V roku 2021 pre prekážky spôsobené pandémiou koronavírusu nedostalo vakcínu proti osýpkam takmer 40 miliónov detí, uviedli WHO a CDC v spoločnej správe.



Počty prípadov osýpok sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazne nezvýšili. Podľa Patricka O'Connora, ktorý sa v rámci WHO venuje osýpkam, je teraz správny čas na podniknutie krokov proti šíreniu ochorenia.



"Sme na križovatke," povedal v utorok O'Connor. "Bude to veľmi náročných 12-24 mesiacov, počas ktorých sa budeme usilovať upokojiť situáciu," dodal pre Reuters.



WHO zaznamenala od roku 2022 nárast rozsiahlych znepokojivých ohnísk nákazy. Znepokojujúca je najmä situácia v subsaharskej Afrike.