Dôchodcu J. Ždanova odsúdili na 3 roky podmienečne

Moskva 20. decembra (TASR) - Otca bývalého riaditeľa nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) Ivana Ždanova odsúdili na tri roky podmienečne v prípade podvodu a falšovania úradných údajov. Podľa spravodajského webu Meduza.io o tom informoval jeho právnik Vladimir Voronin.



Prokuratúra žiadala pre 68-ročného dôchodcu Jurija Ždanova tri roky väzenia nepodmienečne.



Vzhľadom na vynesený rozsudok Ždanova prepustili na slobodu ešte v súdnej sieni, dodala Meduza.io. Odsúdený strávil za mrežami deväť mesiacov.



Verdikt nad Ždanovom vyhlásil súd v nedeľu, deň po skončení procesu. "Nikdy som nepočul, že by sa rozsudky vyhlasovali v nedeľu," komentoval na Twitteri jeho obhajca Voronin.



V rozhovore pre spravodajskú stanicu BBC poznamenal, že ani prepustenie Ždanova na slobodu priamo v súdnej sieni s podmienečným trestom "nie je dôvodom na falošné ilúzie". "Tomuto mužovi ukradli deväť mesiacov života, toto je kanibalizmus," vyhlásil.



Jurija Ždanova zadržali ešte v marci v Rostove na Done. Pôvodne bol obvinený zo zneužitia právomocí, ale potom boli obvinenia sprísnené.



Podľa vyšetrovateľov sa Ždanov dopustil porušenia zákona, keď ako zástupca starostu obce v Neneckom autonómnom okruhu odporučil, aby bol jednej z obyvateliek pridelený sociálny byt. Neskôr sa však ukázalo, že jej rodina už poberala príspevok na bývanie.



Ivan Ždanov spája stíhanie svojho otca so svojimi politickými aktivitami. Rovnaký názor zastáva aj jeho otec, keď pre BBC uviedol, že jeho kauza "je šitá horúcou ihlou" kvôli aktivitám jeho syna, aktívneho podporovateľa Alexeja Navaľného.



Samotný bývalý riaditeľ FBK figuruje vo viacerých trestných kauzách, vrátane "veľkého" prípadu FBK, v rámci ktorého sú opozičný líder Alexej Navaľnyj a jeho blízki spolupracovníci obvinení z extrémizmu.



Ivan Ždanov je momentálne v exile mimo územia Ruska a figuruje na medzinárodnom zozname hľadaných osôb.