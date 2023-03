Otca dcéry, ktorá v Rusku nakreslila protivojnový obrázok, uväznili

Moskva 28. marca (TASR) - Ruský súd v utorok na dva roky odsúdil otca-samoživiteľa za internetové príspevky o invázii Moskvy na Ukrajinu. Prípad súvisí aj s jeho dcérou Mašou, ktorá v škole nakreslila obrázok proti vojne. TASR prevzala správu z tlačovej agentúre AFP.



Alexej Moskaľov (54) bol uznaný za vinného z "poškodzovania" dobrého mena ruskej armády na sociálnych sieťach a odsúdený na dva roky za mrežami, potvrdil jeho právnik Vladimir Bilijenko v meste Jefremov, asi 240 kilometrov južne od Moskvy.



Hovorkyňa súdu v Jefremove pre agentúru AFP uviedla, že Moskaľov ušiel z domáceho väzenia. "Verdikt bol prečítaný v neprítomnosti obžalovaného, pretože zmizol a na pojednávaní sa neukázal," povedala hovorkyňa Jelena Michajlovskaja.



Polícia vyšetrovala muža aj za to, že jeho 12-ročná dcéra Maša nakreslila v škole obrázok ruského bombardovania na Ukrajine a k tomu pridala nápis "Sláva Ukrajine". Učiteľka dala žiakom úlohu nakresliť obrázky na podporu ruských vojakov. Učiteľka to oznámila riaditeľovi školy, ktorý zavolal políciu, opísal situáciu otec.



Moskaľova obvinili ešte vlani v decembri. Dostal domáce väzenie a oddelili ho od dcéry, ktorú minulý mesiac umiestnili do štátneho sirotinca, píše portál britského denníka The Guardian.



Moskaľov vo svojich internetových príspevkoch ruskú armádu vo vojne na Ukrajine charakterizoval ako "przniteľov". Reagoval tak na informácie o zabitých civilistoch v ukrajinskom meste Buča.