Otca dcéry,ktorá nakreslila protivojnový obrázok,mali zadržať v Minsku

Moskva/Londýn 30. marca (TASR) - Štyri ruskojazyčné exilové médiá s odvolaním sa na anonymné zdroje v noci na štvrtok informovali o zadržaní ruského občana Alexeja Moskaľova - otca dievčaťa, ktoré sa stalo známym svojou kresbou proti vojne na Ukrajine. Muža, ktorý bol v Rusku odsúdený na dva roky väzenia, údajne zadržali v Minsku.



Uviedla to vo štvrtok britská stanica BBC, podľa ktorej Moskaľovov právnik Dmitrij Zachvatov zatiaľ nemôže tieto informácie s istotou potvrdiť. Obáva sa však, že sú naozaj pravdivé, informuje TASR.



"S Alexejom teraz nie som v kontakte. Na moje telefonáty nezodpovedá. Nemôžem to s istotou potvrdiť, ale nepriame dôkazy naznačujú, že je to tak. Je to veľmi zlé," napísal Zachvatov na sociálnych sieťach.



Rozsudok nad Moskaľovom bol súdom v meste Jefremov v Tulskej oblasti vyhlásený v pondelok, keď bol uznaný za vinného z "poškodzovania" dobrého mena ruskej armády na sociálnych sieťach a odsúdený na dva roky väzenia.



Moskaľov na súde nebol prítomný, pretože v predvečer súdneho procesu ušiel z domáceho väzenia.



Jeho 13-ročnú dcéru Mašu, ktorú vychováva ako jednorodič, poslal sociálny úrad už dávnejšie do detského domova.



Moskaľov bol súdený za príspevky o vojne na Ukrajine zverejnené na jeho konte na portáli Odnoklassniki. Jeho stíhanie sa začalo vlani po tom, čo jeho dcéra v škole namiesto obrázku na podporu ruských vojakov na Ukrajine nakreslila protivojnový plagátik s vlajkami Ukrajiny a Ruska.