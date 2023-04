Otca školáčky, ktorá nakreslila obrázok proti vojne, vydali do Ruska

Minsk/Praha 12. apríla (TASR) — Ruský občan Alexej Moskaľov, odsúdený za poškodzovanie mena ruskej armády, bol bieloruskými úradmi vydaný späť do Ruska. S odvolaním sa na web OVD-Info a jeho bieloruského obhajcu, ktorý sa ho snažil navštíviť vo väznici v bieloruskom meste Žodzina v Minskej oblasti, to v stredu uviedla rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), informuje TASR.



Koncom marca súd v Tulskej oblasti ležiacej v európskej časti Ruska uznal 53-ročného Moskaľova za vinného z "poškodzovania dobrého mena" ruskej armády na sociálnych sieťach a odsúdil ho na dva roky väzenia. Moskaľov však na vyhlásení rozsudku nebol, pretože utiekol z domáceho väzenia.



Bieloruské bezpečnostné zložky ho neskôr zadržali v Minsku. Vystopovať sa ho zrejme podarilo preto, že si nechal zapnutý mobilný telefón.



Moskaľov bol súdený za príspevky o vojne na Ukrajine zverejnené na jeho konte na portáli Odnoklassniki. Jeho stíhanie sa začalo vlani po tom, čo jeho dcéra Maša v škole namiesto obrázku na podporu ruských vojakov na Ukrajine nakreslila protivojnový plagátik s vlajkami Ukrajiny a Ruska.



Po tom, ako Moskaľova začali vyšetrovať najprv väzobne a neskôr v domácom väzení, jeho 13-ročnú dcéru, ktorú vychováva ako samoživiteľ, poslal sociálny úrad do detského domova. Medzičasom ju odtiaľ jej matka zobrala.