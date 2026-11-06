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Otca vojvodkyne zo Sussexu Meghan Markleovej zatkli
Americká stanica o zatknutí nezverejnila ďalšie podrobnosti.
Autor TASR
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Miami 6. novembra (TASR) - Thomasa Marklea, otca vojvodkyne zo Sussexu a manželky britského princa Harryho Meghan Markleovej, v piatok zatkli na Floride. S odvolaním sa na policajné zdroje o tom informovala televízia Fox News, píše TASR podľa správy agentúry EFE.
Americká stanica o zatknutí nezverejnila ďalšie podrobnosti. Agentúra EFE však pripomína, že Thomasa Marklea vyšetrovala filipínska polícia po tom, čo sa v jeho dome v meste Cebu v centrálnej časti súostrovia našiel materiál zachytávajúci sexuálne zneužívanie detí.
Meghan v liste zaslanému britskému denníku The Sun uviedla, že o týchto obvineniach voči svojmu otcovi vedela už od roku 2018, keď ju o nich informovala britská polícia. Preto s ním prerušila styky a zabránila mu v kontakte so svojimi deťmi.
Americká stanica o zatknutí nezverejnila ďalšie podrobnosti. Agentúra EFE však pripomína, že Thomasa Marklea vyšetrovala filipínska polícia po tom, čo sa v jeho dome v meste Cebu v centrálnej časti súostrovia našiel materiál zachytávajúci sexuálne zneužívanie detí.
Meghan v liste zaslanému britskému denníku The Sun uviedla, že o týchto obvineniach voči svojmu otcovi vedela už od roku 2018, keď ju o nich informovala britská polícia. Preto s ním prerušila styky a zabránila mu v kontakte so svojimi deťmi.