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Otec a syn čelia obvineniu z falošného poplachu vo vojenskej jednotke

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Prokuratúra im nariadila policajný dohľad a zakázala opustiť krajinu.

Autor TASR
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Elblag 2. septembra (TASR) - Poľská prokuratúra obvinila 31-ročného Radoslawa H. a jeho otca Mareka H. zo spôsobenia falošného poplachu vo vojenskej jednotke v Elblagu na severe krajiny, ktorý v pondelok 31. augusta viedol k evakuácii celého areálu. Prokuratúra v stredu oznámila, že jeho konaním vzniklo podozrenie z ohrozenia života alebo zdravia, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Radoslaw H. po vložení predmetu do depozitnej skrinky v areáli vyhodil kľúč do odtokovej mriežky a z jednotky odišiel. Keďže nebolo jasné, čo sa v skrinke nachádza, armáda v pondelok 31. augusta po 15.00 h evakuovala celý areál. V skrinke napokon našli plyšovú hračku v tvare kocky, ktorú muž predtým zobral z auta svojho otca.

„Postup armády bol správny. Procedúry majú zabezpečiť bezpečnosť a bezpečnosť je najdôležitejšia. Nebolo známe, ako sa táto situácia môže skončiť,“ uviedol hovorca okresnej prokuratúry v Olsztyne Daniel Brodowski.

Polícia ešte v pondelok večer zadržala Radoslawa H. a jeho otca Mareka H. Prokuratúra ich obvinila zo spôsobenia situácie, ktorá mala vyvolať presvedčenie o existencii ohrozenia života alebo zdravia. „Radoslaw H. sa priznal k vine a vypovedal. Jeho otec Marek H. sa nepriznal. Uviedol, že nevedel, čo syn urobil,“ povedal Brodowski.

Obaja muži zostávajú na slobode. Prokuratúra im nariadila policajný dohľad a zakázala opustiť krajinu. Marek H. nebol dosiaľ trestaný, zatiaľ čo jeho syn má záznamy okrem iného za nebezpečné vyhrážanie, krádež a vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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