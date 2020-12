Otec Borisa Johnsona sa chce stať občanom Francúzska, požiadal o pas

Paríž 31. decembra (TASR) - Otec britského premiéra Borisa Johnsona vo štvrtok vyhlásil, že v záujme zachovania blízkych vzťahov s Európskou úniou po odchode Británie z EÚ (brexite) požiadal o francúzsky pas, uviedla agentúra Reuters.



Stanley Johnson bol svojho času poslancom európskeho parlamentu a v referende z roku 2016 hlasoval za zotrvanie Británie v Únii. Hovorí, že občanom Francúzska sa chce stať najmä pre to, že ho s touto krajinou spájajú silné rodinné väzby.



"Pokiaľ tomu správne rozumiem, som Francúz. Moja mama sa narodila vo Francúzsku, jej mama bola Francúzka ako aj jej starý otec. Nárokujem si na to, čo už je moje a čo ma robí veľmi šťastným," uviedol počas rozhovoru pre rozhlasovú stanicu RTL vo francúzštine 80-ročný Johnson.



"Navždy budem Európanom, to je isté. Nikto nemôže Britom povedať, že nie sú Európanmi. Udržiavať vzťah s Európskou úniou je dôležité," dodal.



Jeho syn Boris, ktorý sa počas referenda z roku 2016 stal verejnou tvárou kampane za odchod Británie z Európskej únie, uviedol, že Británia môže ako plne suverénna krajina mimo Európskej únie, ktorú označil za prehnane byrokratickú, "ohromne prosperovať". Po tom, čo parlament v stredu schválil novú obchodnú dohodu s EÚ, však zneli ministrove slová na adresu brexitu zmierlivo, konštatuje Reuters.



"Toto nie je koniec Británie ako európskej krajiny. V mnohých ohľadoch sme typicky európskou civilizáciou... a naďalej ňou budeme," dodal Johnson.