Otec na úteku zomrel pri prestrelke s políciou
Wellington 8. septembra (TASR) — Pri prestrelke s políciou prišiel v pondelok v mestečku Piopio na Novom Zélande o život muž, ktorý v decembri 2021 po hádke so svojou bývalou partnerkou zmizol aj so svojimi troma maloletými deťmi. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.
Toma Phillipsa zabila policajná hliadka, ktorá bola privolaná k možnému vlámaniu. Phillips predtým do hlavy a ramena postrelil iného policajta, ktorého letecky prepravili do nemocnice, kde ho operovali, uviedla zástupkyňa šéfa novozélandskej polície Jill Rogersová.
Podľa polície mal Phillips pri sebe dieťa, ktoré je v poriadku. Pátranie po ďalších Phillipsových deťoch stále prebieha.
Pred niekoľkými dňami bezpečnostná kamera zachytila Phillipsa a jedno z jeho detí pred obchodom. Údajne sa vlámali do chladiarenského kontajnera a z miesta odišli na štvorkolke. Na fotografiách zverejnených políciou boli dve osoby s čelovkami a zahalenými tvárami.
Polícia obvinila Phillipsa z niekoľkých trestných činov vrátane lúpeže s priťažujúcimi okolnosťami, ťažkej ujmy na zdraví a nelegálneho držania strelnej zbrane. Phillipsove deti, ktoré majú medzičasom deväť, desať a 12 rokov, od úteku nechodili do školy.
Polícia sa domnieva, že Phillipsovi niekoľko ľudí pomáhalo skrývať sa pred políciou. V posledných týždňoch však zrejme o túto podporu prišiel, čo by vysvetľovalo, že sa uchýlil k páchaniu trestných činov.
Matka troch detí, známa ako Cat, pre rozhlasovú stanicu RNZ uviedla, že jej deti jej počas posledných štyroch rokov veľmi chýbali. „Zároveň sme smutní, ako sa dnes udalosti vyvinuli,“ dodala.
