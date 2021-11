Othmar Karas ako prvý oznámil kandidatúru na post šéfa europarlamentu

Brusel 10. novembra (TASR) - Súťaž o post predsedu Európskeho parlamentu (EP), ktorý v súčasnosti zastáva taliansky socialistický europoslanec David Sassoli, odštartoval v utorok rakúsky poslanec Othmar Karas z Európskej ľudovej strany (EPP). Podľa džentlmenskej dohody v polovičke obdobia mandátu europarlamentu dochádza k politickej výmene predsedníctva EP, pričom od januára 2022 by funkciu predsedu chceli získať práve ľudovci.



Karas v utorok ako prvý oznámil svoj zámer obsadiť post po Sassolim, čo potvrdili viaceré tlačové agentúry aj týždenník Politico.



"V januári sa bude voliť nové predsedníctvo EP. Žiaľ, súčasná diskusia je skôr taktická napriek tomu, že posilnenie parlamentarizmu je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Chcem začať programovú diskusiu. Preto kandidujem za predseda Európskeho parlamentu," vyhlásil Karas, ktorý v súčasnosti zastáva pozíciu jedného z podpredsedov zákonodarného zboru EÚ.



Rakúsky politik, ktorý je jedným z najostrejších kritikov politiky maďarského premiéra Viktora Orbána v rámci EPP, zverejnil svoju kandidatúru na svojom účte na Twitteri a aj prostredníctvom listu vedeniu a svojim kolegom z EPP.



Vyslovil sa za to, aby táto funkcia bola obsadená podľa zásluh, a nie na základe politického taktizovania.



"Predstavujem jasný program na posilnenie Európskeho parlamentu a parlamentarizmu. Motivovaný túžbou zjednotiť Európu som zo všetkých síl pripravený na obsiahlu diskusiu," vyhlásil Karas. Dodal, že podľa jeho názoru je málo europoslancov spokojných s tým, ako sa europarlament prezentuje.



Karas je zatiaľ jediným europoslancom, ktorý oficiálne oznámil svoju kandidatúru na post predsedu EP, avšak už od konca leta sa v kuloároch europarlamentu šepká, že EPP by na Sassoliho mieste chcela vidieť maltskú europoslankyňu Robertu Metsolovú (EPP) a že práve ona má najväčšiu šancu získať dva a pol ročné šéfovanie EP.



Očakáva sa, že EPP, ktorú na budúci týždeň čaká celoeurópsky stranícky kongres v Rotterdame, dospeje k rozhodnutiu o kandidátovi do konca tohto mesiaca.







