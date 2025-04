OTRASNÝ ČIN: Francúzska polícia pátra po páchateľovi vraždy v mešite

Marseille 26. apríla (TASR) - Francúzska polícia v sobotu pokračovala v pátraní po mužovi podozrivom zo zabitia moslimského veriaceho v mešite na juhu krajiny, informovala agentúra AFP.



K vražde došlo v piatok ráno v obci La Grand-Combe v regióne Gard v južnom Francúzsku. Páchateľ si agóniu dobodanej obete natáčal na mobilný telefón a tento záznam poslal inej osobe, ktorá ho zdieľala na sociálnych sieťach a neskôr ho z nich vymazala.



Motív vraždy je nejasný, ale zo záznamu z bezpečnostnej kamery je zrejmé, že podozrivý uráža Alaha. Vyšetrovatelia preto nevylučujú, že ide o zločin s islamofóbnym motívom.



Podľa nemenovaného zdroja, ktorý AFP požiadal o anonymitu, polícia predpokladaného útočníka identifikovala ako francúzskeho občana bosnianskeho pôvodu, ktorý nie je moslimského vierovyznania.



Obeť a útočník boli v čase incidentu v mešite sami. Po tom, čo sa spolu pomodlili, útočník zasadil druhému mužovi asi 50 rán a následne z miesta činu utiekol. Telo obete bolo objavené až neskôr, keď do mešity na piatkové modlitby prišli ďalší veriaci.



Podľa regionálneho prokurátora Abdelkrima Griniho zavraždený muž mal 23-24 rokov, bol praktizujúci moslim a do mešity chodil pravidelne. Podozrivého z vraždy v mešite nikdy doteraz nevideli.



Osoby, s ktorými sa agentúra AFP v piatok rozprávala na mieste činu, uviedli, že mladý muž, ktorý bol obeťou útoku, prišiel do Francúzska pred niekoľkými rokmi z Mali, v obci si ho údajne veľmi vážili.