OTRASNÝ ČIN: Manžel pomohol 100 mužom kúpiť si sex s jeho ženou
Švédska televízia SVT informovala, že muž odmietol obvinenie a už v minulosti bol odsúdený za viaceré trestné činy vrátane napadnutia a nezákonného nátlaku.
Autor TASR
Štokholm 16. februára (TASR) - Švédska prokuratúra v pondelok oznámila, že muž zo severu krajiny je podozrivý z napomáhania viac ako 100 mužom pri kupovaní si sexuálnych služieb s jeho manželkou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Francúzska tlačová agentúra vysvetľuje, že švédsky zákon o prostitúcii zakazuje kupovanie sexu, nie však jeho predaj.
Polícia v októbri 2025 zadržala muža vo veku okolo 60 rokov po tom, ako ho jeho manželka nahlásila polícii. Odvtedy je vo väzbe, povedala prokurátorka Ida Annerstedtová.
„Je podozrivý z toho, že uľahčoval alebo finančne profitoval z predaja sexuálnych služieb žalobkyne,“ objasnila. Muž je podľa nej vo väzbe pre podozrenie z „dohadzovania“.
Polícia podľa nej vyšetruje aj ďalšie možné zločiny, ale s odvolaním sa na dôvernosť vyšetrovania odmietla poskytnúť podrobnosti. Podľa AFP tiež nechcela povedať, či žena vo veku okolo 50 rokov, bola nútená predávať sex alebo nie.
K týmto predpokladaným činom zrejme došlo od januára 2022 do zadržania jej manžela v októbri minulého roka.
Annerstedtová povedala, že podanie obvinenia očakáva 13. marca.
Prokuratúra tvrdí, že sa podarilo identifikovať 120 osôb, ktoré sú podozrivé z kupovania si sexuálnych služieb. Je však nepravdepodobné, že všetci z nich budú súčasťou hlavného vyšetrovania. Po uzavretí tohto prípadu by mohli policajti začať samostatné vyšetrovanie kupujúcich sexuálne služby.
