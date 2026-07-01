< sekcia Zahraničie
OTRASNÝ ČIN: Muž obžalovaný z vraždy novinárky ide pred súd
súvislosti s vraždou bolo doposiaľ odsúdených päť osôb za dodanie výbušnín a za zabitie.
Autor TASR
Valletta 1. júla (TASR) - V stredu sa na Malte začal proces s obchodným magnátom Yorgenom Fenechom, ktorý je obžalovaný z objednania vraždy 53-ročnej investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej v roku 2017. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Fenech je obžalovaný zo zosnovania vraždy prominentnej novinárky, ktorá zahynula po výbuchu bomby umiestnenej v jej aute. „Deväť rokov po vražde mojej mamy stojí pred súdom muž, ktorý si ju objednal,“ uviedol syn zavraždenej Paul Caruana Galizia na sociálnych sieťach. Rodinný právnik pre AFP potvrdil, že sa pojednávanie začalo.
Caruanová Galiziová odhalila korupciu na najvyšších miestach v krajine a poukázala aj na prepojenia medzi maltskou podnikateľskou a politickou elitou. Jej smrť vyvolala pobúrenie po celom svete a dostala Maltu do centra pozornosti pre zjavné medzery pri dodržiavaní zásad právneho štátu, napísala AFP.
Vražda prispela k politickej kríze v krajine a viedla k rezignácii vtedajšieho premiéra Josepha Muscata, keďže vyšetrovanie dospelo k záveru, že vláda by mala „prevziať zodpovednosť“ za smrť novinárky, pretože vytvorila „prostredie beztrestnosti“.
Úrady zadržali Fenecha, magnáta v energetickom a cestovnom sektore, na jeho jachte v roku 2019, keď sa pokúšal odplávať z Malty po tom, čo dostal sprostredkovateľ vraždy ponuku amnestie výmenou za identifikáciu osôb zapojených do činu. V súvislosti s vraždou bolo doposiaľ odsúdených päť osôb za dodanie výbušnín a za zabitie.
Fenech je obžalovaný zo zosnovania vraždy prominentnej novinárky, ktorá zahynula po výbuchu bomby umiestnenej v jej aute. „Deväť rokov po vražde mojej mamy stojí pred súdom muž, ktorý si ju objednal,“ uviedol syn zavraždenej Paul Caruana Galizia na sociálnych sieťach. Rodinný právnik pre AFP potvrdil, že sa pojednávanie začalo.
Caruanová Galiziová odhalila korupciu na najvyšších miestach v krajine a poukázala aj na prepojenia medzi maltskou podnikateľskou a politickou elitou. Jej smrť vyvolala pobúrenie po celom svete a dostala Maltu do centra pozornosti pre zjavné medzery pri dodržiavaní zásad právneho štátu, napísala AFP.
Vražda prispela k politickej kríze v krajine a viedla k rezignácii vtedajšieho premiéra Josepha Muscata, keďže vyšetrovanie dospelo k záveru, že vláda by mala „prevziať zodpovednosť“ za smrť novinárky, pretože vytvorila „prostredie beztrestnosti“.
Úrady zadržali Fenecha, magnáta v energetickom a cestovnom sektore, na jeho jachte v roku 2019, keď sa pokúšal odplávať z Malty po tom, čo dostal sprostredkovateľ vraždy ponuku amnestie výmenou za identifikáciu osôb zapojených do činu. V súvislosti s vraždou bolo doposiaľ odsúdených päť osôb za dodanie výbušnín a za zabitie.