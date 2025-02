Otrasy na Santorini podľa vedcov slabnú, tisíce ľudí sa vrátili domov

Atény 25. februára (TASR) - Otrasy v blízkosti gréckeho ostrova Santorini podľa vedcov z Aténskej univerzity "postupne ustupujú". Od konca minulého týždňa sa naspäť na ostrov vrátilo niekoľko tisíc ľudí, píše TASR podľa správy agentúry AP.



Školy na ostrovoch Santorini, Ios, Amorgos a Anafi ale zostávajú zatvorené už štvrtý týždeň a v platnosti sú stále aj mnohé ďalšie obmedzenia. "Seizmická aktivita (však) naďalej vykazuje postupný pokles, a to tak z hľadiska denného počtu zaznamenaných zemetrasení, ako aj maximálnych magnitúd," uviedol interdisciplinárny výbor pre riziká a krízový manažment na Aténskej univerzite.



"Aktivita sa naďalej sústreďuje v tej istej ohniskovej oblasti... pričom od 15. februára neboli zaznamenané žiadne nové mikroseizmické vlny," ozrejmil výbor. Podľa jeho údajov došlo od 26. januára do 22. februára k vyše 20.000 zemetraseniam s minimálnou magnitúdou jeden.



Viaceré zemetrasenia, ktoré sa pripisujú prirodzeným tektonickým procesom či pohybom magmy pod morským dnom, dosahovali magnitúdu až 5,3, no spôsobili len malé škody.



Starosta Santorini Nikos Zorzos v pondelok uviedol, že od konca minulého týždňa sa na ostrov vrátilo už niekoľko tisíc ľudí. Zároveň vyzval vládne úrady, aby poskytli ďalšiu pomoc pri riešení rizík, medzi ktoré patria napríklad inštalácie a opravy oplotenia svahov.