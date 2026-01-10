< sekcia Zahraničie
OTRASY V TALIANSKU: Krajinu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 5,1
Otrasy bolo cítiť na južnom cípe talianskej pevniny aj na stredomorskom ostrove Sicília, uviedli médiá.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Rím 10. januára (TASR) - Juh Talianska zasiahlo v sobotu skoro ráno zemetrasenie s magnitúdou 5,1. Podľa tamojšej civilnej ochrany a hasičského zboru neboli hlásené žiadne zranenia, škody ani žiadosti o pomoc. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.
Podľa Národného ústavu pre geofyziku a vulkanológiu (INGV) sa epicentrum zemetrasenia nachádzalo približne 20 kilometrov od južného pobrežia regiónu Kalábria.
Otrasy bolo cítiť na južnom cípe talianskej pevniny aj na stredomorskom ostrove Sicília, uviedli médiá.
Agentúra civilnej ochrany potvrdila, že po otrasoch vykonala v postihnutej oblasti kontroly a informovala miestne orgány o ďalších krokoch.
Podľa Národného ústavu pre geofyziku a vulkanológiu (INGV) sa epicentrum zemetrasenia nachádzalo približne 20 kilometrov od južného pobrežia regiónu Kalábria.
Otrasy bolo cítiť na južnom cípe talianskej pevniny aj na stredomorskom ostrove Sicília, uviedli médiá.
Agentúra civilnej ochrany potvrdila, že po otrasoch vykonala v postihnutej oblasti kontroly a informovala miestne orgány o ďalších krokoch.