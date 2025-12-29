Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. december 2025Meniny má Milada
< sekcia Zahraničie

OTRAVA JEDLOM POČAS SVIATKOV: Zomrela žena a jej 15-ročná dcéra

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Rodina ešte pred tragédiou dvakrát vyhľadala lekársku pomoc na pohotovosti. Napriek tomu ich poslali domov, hoci im diagnostikovali otravu jedlom.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Campobasso 29. decembra (TASR) — V Taliansku pravdepodobne na otravu jedlom zomrela žena a jej 15-ročná dcéra. V nedeľu to oznámila miestna polícia, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.

Dievča zomrelo počas noci a jej 50-ročná matka v nedeľu ráno, uviedla hovorkyňa polície v meste Campobasso. Vyšetrovanie prípadu pokračuje a presné okolnosti úmrtí zatiaľ nie sú známe, keďže sa čaká na výsledky pitvy.

Podľa talianskej agentúry ANSA rodina ešte pred tragédiou dvakrát vyhľadala lekársku pomoc na pohotovosti. Napriek tomu ich poslali domov, hoci im diagnostikovali otravu jedlom. Ich stav sa však náhle zhoršil. Talianske médiá uvádzajú, že otráviť sa mohli po konzumácii rýb počas vianočných sviatkov.

Zdravotné problémy má aj otec dievčaťa, ktorý zostáva hospitalizovaný. Podľa dostupných informácií by ho v najbližších hodinách mohli previezť do nemocnice v Ríme.
.

Neprehliadnite

Na horách treba od piatka počítať so silnejším vetrom

KOVÁČIKOVÁ: Vrodené srdcové chyby sa dajú zistiť už pred narodením

SMUTNÁ BILANCIA: Ktoré slovenské osobnosti nás opustili v roku 2025?

PRIESKUM: Očakávajú Slováci na budúci rok koniec vojny na Ukrajine?