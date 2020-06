Otvorenie hraníc USA s Kanadou a Mexikom sa zatiaľ presúva na 21. júla

Toronto 16. júna (TASR) – Uzavretie hraníc medzi Spojenými štátmi americkými a Kanadou sa predlžuje v spojení so šírením Koronavírusu až do 21. júla. Zmenu oznámil v utorok kanadský premiér Justin Trudeau. Informovala o tom agentúra AP.



Zároveň sa predlžuje aj uzavretie hraníc USA s Mexikom, tiež do 21. júla.



Voľný pohyb medzi krajinami bol dočasne prerušený 18. marca. Uzavretie hraníc sa teraz predlžuje o ďalších 30 dní, v minulých mesiacoch sa dátum otvorenia presúval dvakrát. Zákaz sa však nevzťahuje na kanadských občanov, ktorí sa vracajú z USA do Kanady. Rovnaké nariadenia sa vzťahujú na Američanov cestujúcich z Kanady domov.



Spojené štáty sú momentálne najpostihnutejšou krajinou sveta v pandémii Koronavírusu. Doteraz tam na komplikácie v spojení s ochorením COVID-19, ktoré vírus spôsobuje, zomrelo 118.487 ľudí. V Mexiku zomrelo doteraz 17.580 ľudí, v Kanade je zaznamenaných 8186 úmrtí.