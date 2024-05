Otvorenie talianskych centier pre migrantov v Albánsku odložili

Tirana 21. mája (TASR) - Otvorenie dvoch talianskych centier pre migrantov v Albánsku, ktoré bolo naplánované na pondelok, odložili z dôvodu nedokončených stavebných prác, uviedol predstaviteľ tamojších úradov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Talianska tlačová agentúra ANSA ešte minulý týždeň informovala, že meškanie bolo spôsobené komplikáciami pri stavebných prácach, ktoré realizujú talianske spoločnosti.



Tirana má na základe kontroverznej dohody uzavretej s Rímom prijímať migrantov zachránených z mora pri pobreží Talianska a umiestňovať ich do zariadenia v meste Shengjin.



Po registrácii budú migranti prevezení do Gjaderu, bývalej vojenskej základne vzdialenej približne 20 kilometrov od prístavu. Tam zostanú, kým vybavia ich žiadosti o azyl.



V týchto dvoch centrách by mohli ubytovať až 3000 migrantov, ktorí sa k talianskym brehom dostali po mori. Náklady na výstavbu i bezpečnosť a zdravotnú starostlivosť pre žiadateľov o azyl bude v plnej miere hradiť Taliansko. Tieto náklady by mali v nasledujúcich piatich rokoch dosiahnuť 650 až 750 miliónov eur.



Podľa talianskeho ministerstva vnútra sa v roku 2023 výrazne zvýšil počet ľudí, ktorí sa snažia dostať do Európy cez Taliansko. V minulom roku prišlo na talianske pobrežie 157.652 ľudí, zatiaľ čo v roku 2022 ich bolo 105.131.