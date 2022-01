Otvorený list: OSN by mala vyšetriť iránsky masaker z roku 1988

Ženeva 27. januára (TASR) - Prominentní bývalí sudcovia a vyšetrovatelia Organizácie Spojených národov (OSN) vyzvali vysokú komisárku OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovú, aby vyšetrila "masaker" politických väzňov v Iráne z roku 1988, do ktorého bol údajne zapojený aj súčasný prezident Ebráhím Raísí, informuje agentúra Reuters.



Výzva je súčasťou otvoreného listu, pod ktorý sa podpísalo približne 460 osôb, medzi nimi aj bývalý prezident Medzinárodného trestného súdu (ICC) Song Sang-hjun. List zaslali aj Rade OSN pre ľudské práva, ktorá začne 28. februára svoje päťtýždňové zasadnutie.



"Páchatelia sa naďalej tešia beztrestnosti. Patrí medzi nich súčasný iránsky prezident Ebráhím Raísí a šéf justície Gholám Hosejn Mohsení Ežeí," uvádza sa v otvorenom liste.



Kancelária iránskeho prezidenta sa doposiaľ k listu nevyjadrila.



Aktivisti obviňovali Raísího z týchto skutkov už dávnejšie. Na tlačovej konferencii v júni 2021 sa k nim vyjadril nasledovne: "Ak sudca chránil bezpečnosť ľudí, mal by byť za to pochválený... Som hrdý na to, že som obhajoval ľudské práva na každej pozícii, ktorú som doteraz zastával."



Na Raísího uvalili Spojené štáty sankcie za jeho údajné pôsobenie v pozícii sudcu v týchto procesoch z roku 1988.



Irán nikdy nepriznal masové popravy, ku ktorým došlo za vlády revolučného vodcu ajatolláha Chomejního. Amnesty International odhaduje, že popravených mohlo byť až 5000 ľudí. V správe z roku 2018 však uviedla, že "skutočný počet by mohol byť ešte vyšší".



Raísí nastúpil do úradu prezidenta v auguste minulého roku.