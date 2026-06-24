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Otvoria výstavu pri príležitosti 250. výročia nezávislosti USA
Zástupcovia trinástich britských kolónií v Severnej Amerike 4. júla 1776 prijali Deklarácie nezávislosti a vyhlásili nezávislosť od Veľkej Británie.
Autor TASR
Paríž 24. júna (TASR) - Pri príležitosti 250. výročia nezávislosti Spojených štátov otvoria v sobotu 4. júla v paláci vo Versailles novú výstavu. Bude v apartmáne, kde kráľ Ľudovít XVI. prijal vyslanca novovzniknutých USA Benjamina Franklina a kde Francúzsko v roku 1778 oficiálne uznalo americkú suverenitu. TASR o tom píše podľa webu euronews.
Zástupcovia trinástich britských kolónií v Severnej Amerike 4. júla 1776 prijali Deklarácie nezávislosti a vyhlásili nezávislosť od Veľkej Británie. Tým položili základy vzniku Spojených štátov amerických.
Vo Versailles potom v roku 1783 podpísali jednu zo zmlúv, ktoré pomohli ukončiť vojnu kolónii za nezávislosť a zabezpečiť medzinárodné uznanie novej republiky.
Na výstave budú obrazy, sochy a portréty zo zbierok paláca približujúce politické, diplomatické a vojenské osobnosti nezávislosti, medzi ktorými sú Benjamin Franklin, markíz de La Fayette alebo George Washington.
„Hneď po roku 1918 sme vytvorili expozície venované Americkej revolúcii, aby sme vzdali hold americkej prítomnosti v Európe. Rozprávajú tiež príbeh o tom, ako Francúzsko podporovalo povstalcov v 18. storočí. Je to teda obojsmerná história. Existovali v rôznych formách a potom zanikli. Dnes ich znovu vytvárame pri príležitosti 250. výročia,“ hovorí Laurent Salomé, riaditeľ múzea vo Versailles.
Versaillský palác s jeho Zrkadlovou sieňou a dokonale upravenými záhradami Kráľa Slnka sa považuje za jeden z najmocnejších nástrojov „mäkkej moci“, aké má francúzsky prezident k dispozícii. Práve tam prezident Emmanuel Macron privítal pred niekoľkými dňami svojho amerického partnera Donalda Trumpa.
„Bol veľmi ohromený. Miloval to tu,“ pripomenul riaditeľ múzea. „Nemyslím si, že na svete existuje niečo lepšie,“ poznamenal podľa jeho slov americký prezident.
Zástupcovia trinástich britských kolónií v Severnej Amerike 4. júla 1776 prijali Deklarácie nezávislosti a vyhlásili nezávislosť od Veľkej Británie. Tým položili základy vzniku Spojených štátov amerických.
Vo Versailles potom v roku 1783 podpísali jednu zo zmlúv, ktoré pomohli ukončiť vojnu kolónii za nezávislosť a zabezpečiť medzinárodné uznanie novej republiky.
Na výstave budú obrazy, sochy a portréty zo zbierok paláca približujúce politické, diplomatické a vojenské osobnosti nezávislosti, medzi ktorými sú Benjamin Franklin, markíz de La Fayette alebo George Washington.
„Hneď po roku 1918 sme vytvorili expozície venované Americkej revolúcii, aby sme vzdali hold americkej prítomnosti v Európe. Rozprávajú tiež príbeh o tom, ako Francúzsko podporovalo povstalcov v 18. storočí. Je to teda obojsmerná história. Existovali v rôznych formách a potom zanikli. Dnes ich znovu vytvárame pri príležitosti 250. výročia,“ hovorí Laurent Salomé, riaditeľ múzea vo Versailles.
Versaillský palác s jeho Zrkadlovou sieňou a dokonale upravenými záhradami Kráľa Slnka sa považuje za jeden z najmocnejších nástrojov „mäkkej moci“, aké má francúzsky prezident k dispozícii. Práve tam prezident Emmanuel Macron privítal pred niekoľkými dňami svojho amerického partnera Donalda Trumpa.
„Bol veľmi ohromený. Miloval to tu,“ pripomenul riaditeľ múzea. „Nemyslím si, že na svete existuje niečo lepšie,“ poznamenal podľa jeho slov americký prezident.