Otvorili nominácie na Cenu D. Caruanovej Galiziovej za žurnalistiku

Brusel 3. mája (TASR) - Európsky parlament (EP) v piatok, na Svetový deň slobody tlače, oficiálne vyzval európske médiá, aby predkladali nominácie na Cenu Daphne Caruanovej Galiziovej za žurnalistiku. Informuje o tom spravodajca TASR.



Cena sa udeľuje každoročne za výnimočný novinársky počin, ktorý presadzuje alebo obhajuje základné princípy a hodnoty Európskej únie, ako sú ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a ľudské práva.



Predsedníčka EP Roberta Metsolová v správe pre médiá vyhlásila, že novinári musia mať možnosť vykonávať svoju prácu slobodne. Pripomenula, že europarlament na počesť odvážnej maltskej novinárky každoročne obnovuje svoj záväzok podporovať slobodu médií a tlače.



"Daphne bola zavraždená, ale jej duch žije ďalej vďaka práci novinárov, ktorí rovnako ako ona bránia pravdu, pluralizmus a spravodlivosť. Toto ocenenie patrí práve im," uviedla Metsolová.



Cena je určená profesionálnym novinárom a ich tímom bez ohľadu na štátnu príslušnosť, ktorí predložia príspevok zverejnený alebo odvysielaný v jednom z 27 členských štátov EÚ. Ocenenie má podporovať profesionálnu žurnalistiku a poukázať na to, aká dôležitá je pri ochrane ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a ľudských práv.



O víťazovi rozhodne nezávislá porota zložená zo zástupcov médií a občianskej spoločnosti z 27 členských štátov, ako aj zástupcov hlavných európskych novinárskych združení. Slávnostné odovzdávanie ocenenia, spojeného s finančnou odmenou vo výške 20.000 eur, sa koná každý rok okolo 16. októbra, keď si EÚ pripomína výročie zavraždenia Daphne Caruanovej Galiziovej.



Novinári môžu svoje príspevky predložiť elektronicky na stránke https://daphnejournalismprize.eu/ do 31. júla do 12.00 h.



Daphne Caruanová Galiziová bola maltská novinárka, blogerka a protikorupčná aktivistka, ktorá informovala o korupcii, praní špinavých peňazí, organizovanej trestnej činnosti, obchodovaní s občianstvom a prepojeniach medzi maltskou vládou a kauzou Panama Papers. Zomrela 16. októbra 2017 pri výbuchu bomby nastraženej v jej aute.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)