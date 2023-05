Otvorili prihlášky na Cenu D. Caruanovej Galiziovej za žurnalistiku

Brusel 3. mája (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu, pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače, vyhlásil výzvu na podávanie nominácií na Cenu Daphne Caruanovej Galiziovej za žurnalistiku. Informuje o tom spravodajca TASR.



Cena sa udeľuje za výnimočný novinársky počin, ktorý prispieva k podpore alebo ochrane základných princípov a hodnôt EÚ. Je určená profesionálnym novinárom a tímom novinárov bez ohľadu na štátnu príslušnosť za príspevok zverejnený alebo odvysielaný v jednom z 27 členských štátov EÚ. Ocenenie má podporovať a vyzdvihovať dôležitosť profesionálnej žurnalistiky pri ochrane slobody a rovnosti.



Predsedníčka EP Roberta Metsolová, ktorá rovnako, ako zavraždená novinárka pochádza z Malty, pri tejto príležitosti novinárov ocenila, že vyšetrujú nepohodlné pravdy.



"Hoci sa urobilo všetko, aby bola Daphne umlčaná, ona nikdy neupadne do zabudnutia. Cenou nesúcou jej meno si každoročne ctíme jej pamiatku. Je to silná pripomienka záväzku Európskeho parlamentu zabezpečiť slobodu tlače a bezpečnosť novinárov," uviedla.



O víťazovi rozhodne nezávislá porota zložená zo zástupcov médií, občianskej spoločnosti v EÚ a zástupcov hlavných európskych novinárskych asociácií.



Slávnostné odovzdávanie ceny sa uskutoční okolo 16. októbra, kedy si EÚ pripomína výročie zavraždenia Caruanovej Galiziovej.



Novinári môžu svoje príspevky predkladať online prostredníctvom webovej stránky https://daphnejournalismprize.eu/ do polnoci (SEČ) 31. júla 2023.



Daphne Caruanová Galiziová informovala o korupcii, praní špinavých peňazí, organizovanej trestnej činnosti a obchodovaní s občianstvom a súvislostiach medzi maltskou vládou a kauzou Panama Papers. Čelila prenasledovaniu a vyhrážaniu, než ju 16. októbra 2017 zabil výbuch bomby v jej aute. Europoslanci kritizujú, že vyšetrovanie viedlo len k trom odsúdeniam. Trvajú na tom, že zodpovedať sa musia všetci zainteresovaní na jej vražde.











