Otvorili sa nemecko-luxemburské hranice, Európa sa vracia do normálu

Berlín 16. mája (TASR) - Za dôležitý znak toho, že cestovanie v Európe sa pomaly vracia do normálu, označil v sobotu nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas opätovné otvorenie nemecko-luxemburských hraníc. Mass sa s luxemburským šéfom diplomacie Jeanom Asselbornom zišiel na moste nad riekou Mosela, ktorý spája obe krajiny. Obaja politici prišli na most s ochrannými rúškami na tvárach, píše agentúra DPA.



Hranice s Luxemburskom sú otvorené od polnoci z piatka na sobotu. Ich otvorenie je prvým zo série krokov, ktorým Nemecko postupne ukončuje hraničné kontroly zavedené v dôsledku pandémie koronavírusu.



Cieľom uvoľňovania hraničných kontrol je, aby sa "Európa napokon opäť stala tým, čím predtým (pred pandémiou) bola," povedal Maas. Ďalší postup však bude závisieť o toho, ako sa boj s pandémiou bude ďalej vyvíjať. "Ak sa veci zhoršia, možno budeme musieť znova ustúpiť," dodal Maas.



Luxemburský minister zahraničných vecí Jean Asselborn vyjadril úľavu nad opätovným otvorením hraníc. "Už bol čas, aby sa to skončilo," povedal. Dodal pritom, že zatvorenie hraníc nikdy nepovažoval za správne, pričom poukázal na skutočnosť, že medzi oboma krajinami "pendluje" asi 200.000 cezhraničných pracovníkov.



"Vyvolalo to tu veľa rozhorčenia," povedal ďalej a dodal, že znovuotvorenie hraníc je ukážkou, že "Schengen sa nenechal vírusom poraziť, ale Schengen opätovne ožíva".



Paralelne s otvorením nemecko-luxemburských hraníc sa uvoľnili aj niektoré reštrikcie na hraniciach Nemecka s Rakúskom aj Švajčiarskom, píše DPA. Oproti nemecko-luxemburským hraniciam, museli však vodiči vchádzajúci do Nemecka z týchto krajín preukázať na svoju cestu opodstatnené dôvody, medzi ktoré napríklad dosiaľ ešte nepatria nákup či turistika.



Hranice Nemecka s Rakúskom sa otvoria o polnoci zo soboty na nedeľu. Rakúsko v rovnakom čase otvorí aj svoje hranice s Lichtenštajnskom, Švajčiarskom, Slovenskom, Českom a Maďarskom.