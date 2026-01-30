< sekcia Zahraničie
Otvorili výstavu o projekte Európskeho hlavného mesta kultúry 2025
Autor TASR
Štrasburg 29. januára (TASR) - Výstava o Európskom hlavnom meste kultúry (ECoC) 2025, spoločnom projekte slovinského mesta Nova Gorica a talianskeho mesta Gorizia, otvorili v priestoroch Rady Európy (RE) vo francúzskom Štrasburgu. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry STA.
Projekt bol prezentovaný ako vzor „bezhraničnej spolupráce“. Pred otvorením výstavy sa konal okrúhly stôl o spolupráci medzi oboma mestami. Výstava prostredníctvom umeleckého vyjadrenia a dialógu predstavuje spoluprácu medzi dvoma mestami a dvoma krajinami, ktoré zdieľajú spoločnú kultúrnu víziu.
Na okrúhlom stole pred otvorením výstavy primátor Gorizie Rodolfo Ziberna vyzdvihol dlhodobé účinky projektu a nové investície vrátane digitálnej galérie. Mija Lorbeková, riaditeľka slovinského inštitútu GO!2025, ktorý mal na starosti projekt ECoC, zdôraznila úlohu kultúry pri podpore rozvoja a mieru. Zdôraznila i spoluprácu pri prenose poznatkov na úrovni EÚ.
Primátor mesta Nova Gorica Samo Turel na vernisáži opísal obe mestá ako „dve malé komunity s pohnutou minulosťou, ale s veľkým srdcom“. „V dnešnej Európe, keď sa stavia čoraz viac múrov, my plávame proti prúdu,“ vyhlásil Turel.
Zástupca generálneho tajomníka RE Björn Berge zdôraznil, že mestá Nova Gorica a Gorizia vlani predstavili svetu svoju históriu, tradície a kultúru prostredníctvom viac ako 800 podujatí, medzi ktoré patrili sprievody, opera, tanec, hudba a výstavy.
Ziberna vyzdvihol kultúru ako najsilnejší nástroj integrácie a dodal, že „uzdravila rany spôsobené dvoma svetovými vojnami“. Povedal, že tento projekt je oslavou jednoty, spoločných európskych hodnôt a „histórie, ktorá opakovane dokazuje, že v Európe máme viac spoločného ako toho, čo nás rozdeľuje“.
V roku 2026 sú Európskymi hlavnými mestami kultúry fínske Oulu a slovenský Trenčín. Európske hlavné mestá kultúry predstavujú iniciatívu Európskej únie. Cieľom akcie je zdôrazniť bohatstvo a rozmanitosť kultúr v Európe, ako aj osláviť spoločné kultúrne aspekty v Európe s cieľom prispieť k zblíženiu európskych národov a zlepšeniu vzájomného porozumenia.
Akcia u európskych občanov zvyšuje pocit spolupatričnosti k spoločnej kultúre a posilňuje jej príspevok k rozvoju miest na hospodárskej, sociálnej a urbánnej úrovni. V neposlednom rade zvyšuje medzinárodnú popularitu miest prostredníctvom kultúry. Prvým slovenským mestom, ktoré sa zapísalo do rodiny Európskych hlavných miest kultúry, boli Košice.
