Overbeek: Obete sexuálneho zneužívania kňazmi majú v Poľsku strach

Varšava 9. marca (TASR) - Ján Pavol II. vedel o prípadoch sexuálneho zneužívania detí katolíckymi kňazmi v Poľsku a pomáhal ich kryť. Robil to ešte predtým, ako sa stal v roku 1978 pápežom, uvádza sa v novej knihe holandského novinára Ekkeho Overbeeka. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra AFP, ktorá s novinárom urobila rozhovor. Podľa neho obete sexuálneho zneužívania majú strach predstúpiť pred verejnosť.



Overbeek strávil vyše desať rokov prehľadávaním archívov a rozhovormi s obeťami aj svedkami. Spracoval ich v knihe "Maxima Culpa: Ján Pavol II. vedel", ktorá vyšla v stredu a v pápežovom rodnom Poľsku vyvolala pobúrenie, píše AFP. "Našiel som dôkazy, že nielen vedel... o prípadoch sexuálneho zneužívania jeho vlastnými kňazmi v krakovskej arcidiecéze, ale pomáhal tieto prípady aj kryť," povedal Overbeek agentúre AFP pred vydaním knihy.



Novinár, ktorý viac než 20 rokov žije v Poľsku, zverejnil už v roku 2013 opisy obetí týkajúce sa správania pedofilných kňazov. Niektoré z dokumentov citované v jeho novej knihe pochádzajú z archívov poľskej tajnej polície z komunistickej éry a obhajcovia pápeža podľa AFP pranierujú autora za to, že ich použil.



Overbeek však pre agentúru uviedol, že archívy rímskokatolíckej cirkvi sú pre novinárov neprístupné. Na túto prekážku podľa nej kriticky poukazujú aj ďalší ľudia, keď čítajú obvinenia proti Jánovi Pavlovi II. Poľská cirkev odmieta poskytovať dokumenty justícii a verejnej komisii, ktoré vyšetrujú prípady zneužívania neplnoletých kňazmi.



Holandský novinár informoval, že svoje zistenia si preveroval aj u iných zdrojov, vrátane obetí, svedkov a ich výpovedí. Dodal, že ľudia, ktorí mali takúto skúsenosť, majú strach predstúpiť pred verejnosť.



Medzi príkladmi, ktoré novinár uvádza, je aj prípad kňaza obvineného z nútenia 10-ročných dievčat k orálnemu sexu. Overbeek povedal, že kňaz sa arcibiskupovi Karolovi Wojtylovi, budúcemu pápežovi Jánovi Pavlovi II., priznal v roku 1970. Kňaza neskôr uväznili. Po prepustení mu Wojtyla dovolil pokračovať v jeho kňazskom úrade, vyhlásil Overbeek. "A toto potvrdzuje aj list napísaný samotným arcibiskupom Wojtylom," doplnil.



Ďalším prípadom je príbeh otca Boleslawa Saduša, blízkeho spolupracovníka budúceho pápeža. "Keď sa Saduš po obvinení zo sexuálneho obťažovania chlapcov dostal do problémov, on osobne mu pomohol uniknúť z Poľska. Zorganizoval mu novú kariéru v Rakúsku," vysvetlil Overbeek. Novinár povedal, že je otázne, či Wojtyla povedal viedenskému arcibiskupovi o Sadušovej trestnej minulosti. Podľa Overbeeka to vyzerá, že nie.



Poľská cirkev reagovala na nové tvrdenia s hnevom, pričom konzervatívna vláda knihu tiež kritizovala. Poľský premiér Mateusz Morawiecki bránil Wojtylu a nazval ho "náš drahý pápež". Zároveň obvinil novinárov, že "prekračujú medze civilizovanej debaty". Vládnuca strana oznámila, že prijme v parlamente uznesenie "na obranu dobrého mena svätého Jána Pavla II.".