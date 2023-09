Ovidio Guzmán pred súdom v Chicagu tvrdil, že je nevinný

Washington 19. septembra (TASR) - Ovidio Guzmán, syn mexického narkobaróna Joaquína "El Chapa" Guzmána, v pondelok na súde v Chicagu vyhlásil, že je nevinný v súvislosti s obvineniami z obchodovania s drogami v Spojených štátoch. Uviedla to miestna prokuratúra, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Ovidia Guzmána (33) známeho ako "El Raton" (Myš) minulý týždeň Mexiko vydalo do Spojených štátov, aby čelil obvineniam.



Jeho otec, "El Chapo" Guzmán (66), si ako bývalý šéf drogového kartelu Sinaloa v USA odpykáva doživotný trest za obchodovanie s drogami, pranie špinavých peňazí a ďalšie trestné činy.



"El Ratona" zadržali mexické bezpečnostné zložky v januári počas zásahu v meste Culiacán v západomexickom štáte Sinaloa. Americkí predstavitelia označili jeho zadržanie a vydanie do USA za významné víťazstvo v boji administratívy amerického prezidenta Joea Bidena proti pašovaniu fentanylu do Spojených štátov.



Ovidio Guzmán sa pred súd v Chicagu postavil za prísnych bezpečnostných opatrení v oranžovej kombinéze so spútanými nohami. Pri dvoch zo šiestich obvinení, ktorým Guzmán čelí, hrozí doživotný trest odňatia slobody. Washington podľa amerických médií v rámci dohody s Mexikom súhlasil s tým, že súd v prípade dokázania viny nepristúpi k udeleniu trestu smrti. "El Raton" sa pred súd znovu postaví v novembri.



Obvineniam v Spojených štátoch čelia aj ďalší traja synovia Joaquína Guzmána, ktorí po jeho odsúdení podľa amerických úradov prevzali kontrolu nad kartelom Sinaloa, pripomína agentúra AFP.