ÖVP a SPÖ rokujú o vytvorení koalície opäť aj s liberálmi

Viedeň 21. februára (TASR) — Rakúski ľudovci (ÖVP) a sociálni demokrati (SPÖ) v piatok oznámili, že od štvrtka opäť rokujú o zostavení koaličnej vlády aj s liberálnou stranou NEOS. TASR o tom informuje na základe správ rakúskych médií.



Opätovné prizvanie liberálov k rokovaniam zdôvodnili ÖVP a SPÖ tesnou väčšinou jediného hlasu, ktorú by ich potenciálna dvojkoalícia mala v dolnej komore parlamentu. Podľa rakúskych médií ponúkajú obe strany liberálom v budúcej vláde dve ministerstvá – školstva a spravodlivosti alebo zahraničných vecí.



Už v piatok večer sa mali s prezidentom Alexandrom Van der Bellenom stretnúť šéfovia vyjednávacích tímov všetkých troch strán, no táto schôdzka bola nakoniec odrieknutá. Namiesto toho vydajú strany spoločné vyhlásenie.



Van der Bellen vydal predtým krátke písomné stanovisko, v ktorom zopakoval výzvu, aby sa politici snažili nájsť kompromis.



"Fungujúca demokracia si vyžaduje odvahu brániť názory, ale aj schopnosť nájsť riešenia prostredníctvom kompromisu. To nie je slabosť, ale kľúč k udržateľným a spravodlivým rozhodnutiam v demokracii. Nejde o individuálne záujmy. Ide o štát ako celok," zdôraznil prezident.



Ľudovci, sociálni demokrati a NEOS už o vytvorení koaličnej vlády rokovali, no ich rozhovory 3. januára stroskotali po tom, čo ich opustila strana NEOS. Jej líderka Beate Meinlová-Reisingerová odôvodnila tento krok nedostatočnou ochotou potenciálnych partnerov na uskutočnenie reforiem, ako aj tým, že v niekoľko týždňov trvajúcich rozhovoroch sa nedosiahol žiadny relevantný pokrok.



Rakúsky prezident následne poveril 6. januára zostavením vlády Slobodnú stranu Rakúska (FPÖ), ktorá vyhrala parlamentné voľby z 29. septrembra so ziskom takmer 29 percent hlasov pred ÖVP s vyše 26 percentami a SPÖ s viac ako 20 percentami. FPÖ začala koaličné rokovania s ľudovcami, aj tie sa však 12. februára skončili neúspechom.



Ľudovci začali krátko nato znovu rokovať so sociálnymi demokratmi. Denník Kurier pripomenul, že už vo štvrtok sa očakávalo, že po dohode o rozpočte prezident prijme vo svojom sídle v Hofburgu lídrov ÖVP a SPÖ.



Rakúsko je bez vlády 145 dní, čo je najviac v novodobých dejinách. Po roku 1945 trvalo zostavenie vlády v priemere 65 dní.