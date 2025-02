ÖVP a SPÖ začali nové rokovania o zostavení rakúskej vlády

Viedeň 17. februára (TASR) - Konzervatívna Rakúska ľudová strana (ÖVP) a Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) obnovili rokovania o možnom vytvorení vládnej koalície, oznámila v pondelok ÖVP. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Prebiehajú rozhovory o tom, či je možná spolupráca a uzavretie vládnej dohody," vyhlásila ÖVP.



Rokovania potvrdila aj SPÖ, hoci ani jedna strana neuviedla, kedy možno očakávať výsledok rozhovorov. Médiá špekulovali o možnom ukončení rozhovorov do polovice nasledujúceho týždňa, píše DPA. Strany sa podľa správ okrem iného snažia dohodnúť na dvojročnom rozpočte.



Od septembrových parlamentných volieb zlyhali viaceré pokusy o vytvorenie vlády. Prvý pokus ÖVP a SPÖ o vytvorenie koalície zlyhal v januári. Súčasťou rokovaní bola aj liberálna strana NEOS, ktorá sa z rokovaní stiahla. Dvojstranné koaličné rozhovory medzi ÖVP a SPÖ sprevádzali obavy, či sa týmto dvom tradičným rakúskym stranám podarí dosiahnuť dohodu vzhľadom na ich rozdielne predstavy o tom, ako prekonať hospodársku krízu v krajine a reorganizovať štátny rozpočet.



Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen po zlyhaní vytvoriť vládu poveril jej zostavením predsedu Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Herberta Kickla. Rokovania víťaza septembrových parlamentných volieb FPÖ s ÖVP však minulý týždeň v stredu tiež stroskotali.



ÖVP a SPÖ by v prípade zloženia koalície mali len tesnú väčšinu. Strana Zelených a NEOS však naznačili, že v niektorých otázkach by tieto dve strany podporili, píše DPA.



Krajne pravicová FPÖ v stredu po stroskotaní koaličných rozhovorov s konzervatívnou ÖVP vyzvala na nové voľby. Prieskumy verejnej mienky pripisujú FPÖ 33 percent hlasov, čo je nárast oproti výsledku volieb, v ktorých získala 29 percent hlasov.



Od parlamentných volieb v Rakúsku uplynulo viac ako 130 dní bez vytvorenia vlády. V krajine sa nikdy predtým nestalo, že by víťazné strany neboli schopné vytvoriť novú vládu tak dlho.