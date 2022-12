ÖVP hrozí pokuta za prekročenie výdavkov na volebnú kampaň v roku 2019

Viedeň 12. decembra (TASR) — Konzervatívnej Rakúskej ľudovej strane (ÖVP) hrozí pokuta za prekročenie výdavkov za predvolebnú kampaň v roku 2019. Rakúsky dvor audítorov v pondelok uviedol, že ÖVP minula na kampaň o najmenej 525.000 eur viac, než bol povolený limit sedem miliónov eur. TASR o tom informuje na základe správ agentúr APA a DPA.



ÖVP pôvodne uviedla, že na kampaň vynaložila 5,6 milióna eur. Dvor audítorov však túto sumu spochybnil, nakoľko strana minula na kampaň vo voľbách do Európskeho parlamentu 6,9 milióna eur. Na nezrovnalosti navyše poukazovali aj medzičasom uniknuté podklady ÖVP.



Keďže samotný dvor audítorov nesmie kontrolovať stranícke financie, poslal do centrály ÖVP externého kontrolóra. V priebehu tejto kontroly ľudovci upravili výšku priznaných nákladov na kampaň smerom nahor: namiesto 5,6 milióna eur potvrdili až 6,6 milióna.



Dvor audítorov však prišiel k záveru, že kampaň bolo minutých minimálne ďalších 888.676 eur. Znamená to, že ÖVP prekročila povolené náklady na kampaň o najmenej 525.000 eur. To však strana poprela s tým, že nešlo o náklady na reklamu. "Tieto výdavky nie je možné pripísať k nákladom na volebnú kampaň," povedal generálny tajomník strany Christian Stocker.



Sporná suma 888.676 zahŕňa výdavky na turné vtedajšieho lídra Sebastiana Kurza, ako aj na bývalých zamestnancov úradu vlády či bonusy súvisiace s kampaňou a prémie pre zamestnancov závislé od ich výkonu.



O možnej sankcii má rozhodnúť Nezávislý senát pre transparentnosť politických strán (UPTS). Ten už ÖVP udelil pokutu za prekročenie nákladov na kampaň tri razy. Strana musela dovedna zaplatiť 1,2 milióna eur. V parlamentných voľbách v roku 2013 minuli ľudovci o vyše štyri milióny eur viac, vo voľbách do dolnorakúskeho krajinského parlamentu v tom istom roku o takmer dva milióny viac. V roku 2017 strana limit prekročila o skoro šesť miliónov eur.