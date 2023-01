ÖVP v regionálnych voľbách v Dolnom Rakúsku prišla o väčšinu

Viedeň 29. januára (TASR) - Rakúska ľudová strana (ÖVP) stratila v nedeľňajších regionálnych voľbách v spolkovej krajine Dolné Rakúsko svoju väčšinu v krajinskom sneme. Krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) zaznamenala svoj najlepší výsledok. TASR správu prevzala z agentúr APA a DPA.



ÖVP, ktorú v Dolnom Rakúsku vedie Johanna Miklová-Leitnerová, získala 39,94 percenta hlasov, čo je jej najhorší výsledok od roku 1945. Strana na základe týchto výsledkov stratí svoju väčšinu v krajinskom sneme a pravdepodobne vo vláde, kde jej doteraz patrilo šesť z deviatich kresiel. Miklová-Leitnerová však odstúpenie vylúčila, píše DPA.



ÖVP by na základe výsledkov mala obsadiť 23 kresiel v 56 člennom krajinskom sneme, čo znamená stratu šiestich mandátov. Uvádza to na svojej webovej stránke stanica ORF.



Krajne pravicová FPÖ získala 24,19 percenta hlasov, čo je jej vôbec najlepší výsledok v Dolnom Rakúsku, píše APA. V krajinskom sneme by si polepšila o šesť kresiel a získala by ich celkovo 14.



Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) získala 20,66 percenta, Zelení 7,58 percenta a liberálna strana NEOS 6,67 percenta hlasov.



V Dolnom Rakúsku, v ktorom žije najviac rakúskych voličov, mohlo hlasy odovzdať približne 1,3 milióna ľudí. Volebná účasť dosiahla viac než 71 percent.