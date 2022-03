Ovsiannikovová tvrdí, že vojnu na Ukrajine vedie Putin, nie ruský ľud

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Moskva 20. marca (TASR) - Ruský ľud nepodporuje konanie Ruska na Ukrajine, tvrdí tamojšia novinárka Marina Ovsiannikovová, ktorá v pondelok narušila vysielanie hlavných správ v ruskej štátnej televízii s protivojnovým transparentom; následne bola zadržaná, dostala pokutu a prišla o zamestnanie v televízii." povedala v nedeľu Ovsiannikovová v rozhovore vysielanom v rámci relácie This Week na americkej televíznej stanice ABC.Ovsiannikovová v pondelok narušila živé vysielanie večerných správ najsledovanejšej ruskej televízie Pervyj kanal, keď sa pred kamery v štúdiu postavila s transparentom s nápisom: "". Kremeľ označil tento počin za "".Novinárku vzali do väzby, kde zostala cez noc. Následne jej ruský súd vymeral pokutu vo výške 30.000 rubľov (približne 250 eur) za organizovanie nepovoleného činu a za jej výzvu na demonštrácie proti vojne, pripomína ABC. Z televízie taktiež bola prepustená.Moderátor zmienenej relácie ABC George Stephanopoulos sa jej v nedeľu spýtal, prečo takto riskovala. "" povedala.Ovsiannikovová ďalej uviedla, že chcela spraviť niečo, čo by prilákalo viac pozornosti, ako demonštrácie na námestí. Zároveň chcela podľa vlastných slov svetu ukázať, že Rusi nepodporujú vojnu." povedala ďalej novinárka.Podľa nedeľných údajov nezávislej ruskej monitorovacej organizácie OVD-Info zadržali v Rusku počas protestov proti vojne už vyše 15.000 ľudí. Moderátor relácie na ABC sa Ovsiannikovovej spýtal, či sa po svojom čine nebojí o svoju bezpečnosť, hoci odmietla politický azyl vo Francúzsku." povedala. Novinárka ďalej uviedla, že Rusko prežíva" obdobie. Rusov však vyzvala, aby sa nebáli prehovoriť.Na otázku, čo by chcela odkázať svetu, odpovedala, že nie všetci Rusi vnímajú súčasné dianie na Ukrajine rovnako. Uviedla tiež, že sankcie uvalené na Rusko ubližujú nielen Putinovi a ruským oligarchom, ale aj bežným občanom, ktorí vojnu nepodporujú. Svojim ruským spoluobčanom Ovsiannikovová odkázala, aby kriticky vyhodnocovali informácie, ktoré im predkladajú ruské médiá.