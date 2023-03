Ovsiannikovová: Zatykač ICC na Putina mi dáva istú nádej

Londýn 26. marca (TASR) - Bývalá novinárka ruskej štátnej televízie Marina Ovsiannikovová v nedeľu povedala, že nedávne rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu (ICC) vydať zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina jej dodalo "akúsi nádej", že medzi ruskou elitou by sa mohol zrodiť odpor.



"Myslím si, že toto je prvý signál, ktorý by si ruská elita mala všimnúť, a možno sa v rámci nej začne nejaký odpor, možno sa proti nemu (Putinovi) sprisahajú," povedala Ovsiannikovová v nedeľnom rozhovore pre stanicu BBC One. "Dáva mi to istú nádej," dodala novinárka, ktorá z Ruska utiekla a v súčasnosti žije v Paríži.



"Po dlhšom čase som si uvedomila, že ruská televízia sa stala vymývačom mozgov. Mám aj ukrajinské korene, môj otec pochádza z Ukrajiny. V istom momente to bolo ako obrovský emočný výbuch, bolo mi jedno, čo sa so mnou stane," opísala svoje pocity počas práce v ruskej štátnej televízii. Dodala, že mnohí zamestnanci ruských štátnych médií majú podobné názory ako ona.



"Táto propaganda sa robí na veľmi vysokej úrovni. Ľudia pracujúci v hlavných (ruských) staniciach... jej naozaj neveríme. Majú podobné názory ako ja. Pro-putinovsky je orientovaných nie viac ako 10-20 percent ľudí," povedala.



Ovsiannikovová (44) upútala celosvetovú pozornosť v marci 2022, keď do vysielania večerných správ najsledovanejšej ruskej televízie Pervyj kanal (Prvý kanál) vstúpila pred kamery s protivojnovým transparentom, na ktorom bolo napísané: "Nie vojne, zastavte vojnu, neverte propagande, tu vám klamú. Rusi sú proti vojne". V ruskej štátnej televízii dovtedy pracovala takmer 20 rokov, pripomína denník The Guardian. Po tomto incidente bola nakrátko zadržaná a následne prepustená s pokutou.



Následne bola nejaký čas v zahraničí, kde krátko pracovala aj pre nemecký denník Die Welt. Začiatkom júla však oznámila, že sa vracia do Ruska, aby vyriešila spor o opatrovníctvo svojich detí.



Vlani v auguste bola Ovsiannikovová obvinená zo šírenia klamlivých informácií o ruských ozbrojených silách a súd jej nariadil domáce väzenie, v ktorom mala zostať do 9. októbra. Toto obvinenie súviselo s jej júlovým protestom, v rámci ktorého držala na nábreží oproti Kremľu plagát nazývajúci ruského prezidenta Vladimira Putina vrahom a jeho vojakov fašistami.



V prípade usvedčenia jej hrozilo desať rokov odňatia slobody. Na začiatok súdneho procesu čakala v Moskve v tzv. domácom väzení a bola nútená nosiť na členku elektronický monitorovací náramok. Z domáceho väzenia sa jej však podarilo utiecť do Európy. V súčasnosti žije so svojou dcérou v Paríži.



Návrat do Ruska momentálne nepovažuje za bezpečný, v budúcnosti sa však chce do svojej vlasti vrátiť. Má tam totiž časť rodiny vrátane matky a syna, ktorý však jej názory nezdieľa a nazýva ju "zradkyňou". Tvrdí tiež, že jej rozhodnutie protestovať proti režimu zničilo život celej rodine.