Ovsiannikovovú predviedli pred súd

Moskva 15. marca (TASR) - Zamestnankyňa ruskej štátnej televízie Marina Ovsiannikovová, ktorá v pondelok narušila vysielanie hlavných správ s protivojnovým transparentom, sa v utorok objavila na súde po tom, ako jej právnik informoval, že je nezvestná. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.Právnik Ovsiannikovovej v utorok uviedol, že nedokáže lokalizovať svoju klietku. Neskôr sa však na sociálnej sieti Twitter objavila fotografia zachytávajúca Ovsiannikovovú spolu s jej právnikom na súde.Podľa televízie BBC a agentúry AFP Ovsiannikovovú obvinili, za čo jej hrozí pokuta vo výške 30.000 rubľov (247 eur) a verejné práce alebo desať dní vo väzení.The Guardian však píše, že podľa nemenovaného zdroja agentúry TASS sa ruskí štátni vyšetrovatelia v súčasnosti zaoberajú tým, či môžu Ovsiannikovovej udeliť trest na základe nedávno prijatého zákona, podľa ktorého by jej hrozilo až 15 rokov odňatia slobody.V Rusku totiž schválili 4. marca zákon, ktorý zakazuje verejné vyjadrenia zamerané na diskreditáciu ruskej armády. Za jeho porušenie hrozí trest až 15 rokov väzenia.Ovsiannikovová v pondelok narušila vysielanie večerných správ najsledovanejšej ruskej televízie Pervyj kanal, keď sa pred kamery v štúdiu postavila s transparentom s nápisom:. Kremeľ označil tento počin zaFrancúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok uviedol, že bude o situácii Ovsiannikovovej hovoriť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pričom uviedol, že Francúzsko spustí diplomatické úsilie s cieľom poskytnúť jej ochranu, a to aj prostredníctvom azylu.