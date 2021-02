Oxfam a grécka mimovládka žiadajú rýchlejšie prerozdeľovania migrantov

Brusel 15. februára (TASR) - Humanitárna organizácia Oxfam (Oxfordský výbor pre pomoc pri hladomore) a Grécka Rada pre utečencov vyzvali Európsku úniu, aby zintenzívnila prerozdeľovanie utečencov z Grécka medzi členské krajiny Únie. Vyplýva to zo správy, ktorú zverejnili v pondelok.



V správe sa uvádza, že od septembra 2020, keď Európska komisia predložila návrhy na reformu azylového systému EÚ, sa podarilo dosiahnuť len malý pokrok a za posledné štyri mesiace minulého roka bolo do desiatich členských štátov Únie prerozdelených iba 2050 utečencov z táborov v Grécku.



Oxfam aj grécka Rada pre utečencov pripomenuli, že čo sa týka prijímacích stredísk pre utečencov na gréckych ostrovoch, ešte stále neexistuje dohoda na úrovni EÚ o distribúcii žiadateľov o azyl medzi členské krajiny EÚ.



Správa, z ktorej cituje agentúra DPA, okrem toho vyzýva EÚ, aby zabezpečila dôstojné životné podmienky v prijímacích centrách na gréckych ostrovoch. Tie mali byť v zmysle dohody o zamedzení migrácie medzi EÚ a Tureckom z roku 2016 iba byť dočasným a nie dlhodobým riešením.



V správe sa tiež píše, že nové stredisko pre utečencov na ostrove Lesbos, ktoré bolo postavené po požiari tamojšieho utečeneckého tábora Moria, nespĺňa požadované minimálne normy na ubytovanie. Oxfam aj grécka Rada pre utečencov zároveň upozornili, že väčšinu tlaku vytvoreného príchodom migrantov do Únie znáša práve grécka strana.



Za prvých deväť mesiacov 2020 bolo prijatých približne 27.000 žiadostí o azyl, pričom mnohí zo žiadateľov sa nachádzajú v Grécku a grécke úrady nemajú dostatok finančných prostriedkov na ich integráciu a ani jasnú stratégiu pre ich integráciu, uviedla DPA.