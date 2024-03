Oxfam: Izrael úmyselne blokuje humanitárnu pomoc do Gazy

Londýn 18. marca (TASR) – Israel počas vojny s palestínskym hnutím Hamas úmyselne blokuje humanitárnu pomoc smerujúcu do Pásma Gazy, čím porušuje medzinárodné humanitárne právo. V pondelok to uviedla medzinárodná charitatívna organizácia Oxfam. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Správa Oxfamu uvádza, že Izrael "systematicky a zámerne blokuje a podkopáva akúkoľvek zmysluplnú medzinárodnú humanitárnu reakciu" na územiach obývaných Palestínčanmi. Podľa správy ohrozuje hladomor približne 1,7 milióna Palestínčanov, teda zhruba 75 percent obyvateľov Pásma Gazy.



Izrael podľa organizácie vzdoruje januárovému príkazu Medzinárodného súdneho dvora (MSD), podľa ktorého mal Izrael zvýšiť objem pomoci v Pásme Gazy. Oxfam tvrdí, že Izrael zanedbáva svoju právnu povinnosť chrániť ľudí na územiach, ktoré okupuje.



"Izraelské úrady pri uľahčovaní prístupu medzinárodnej pomoci nezlyhávajú, oni ju aktívne hatia. Sme presvedčení, že Izrael nerobí všetko pre to, aby predišiel genocíde," uvádza Oxfam. Organizácia označila pravidlá kontroly za "neodpustiteľne neefektívne" a považuje ich za dôvod, pre ktorý kamióny s pomocou smerujúcou do Pásma Gazy čakajú v kolónach priemerne 20 dní.



Oxfam tiež kritizoval Izrael za svojvoľné odmietanie vecí s dvojakým použitím. Do tejto kategórie spadajú civilné predmety, ktoré možno využiť aj vojensky, napríklad generátory alebo baterky. Organizácia pripomenula tiež prípad, keď boli najskôr bezdôvodne odmietnuté súpravy na testovanie vody a vaky na vodu, no súpravy boli neskôr prijaté.



Nezisková organizácia odsúdila aj útoky na humanitárnych pracovníkov, humanitárne zariadenia, konvoje privážajúce pomoc a obmedzenia prístupu najmä na severe Pásma Gazy.



Vo februári do Pásma Gazy vstúpilo 2874 kamiónov s humanitárnou pomocou, uvádza Oxfam. Tento počet predstavuje približne 20 percent denného priemeru z obdobia pred útokom Hamasu na Izrael zo 7. októbra.



Izrael svoj postup obhajuje snahou o zničenie Hamasu a vyzval OSN, aby do Pásma Gazy poslala viac pomoci. Popiera tiež správy neziskových organizácií a OSN, ktoré ho obviňujú z blokovania prísunu jedla a iných základných potrieb.



Militanti z Hamasu podnikli 7. októbra bezprecedentný útok na juh Izraela, kde zabili približne 1140 ľudí, väčšinou civilistov. Ďalších 250 osôb uniesli do pobrežnej enklávy ako rukojemníkov.



Izrael reagoval spustením pozemnej operácie do Pásma Gazy, ktoré zároveň bombarduje zo vzduchu aj mora. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva riadeného Hamasom zabili izraelské sily už vyše 31.000 ľudí, najmä žien a detí.