Oxfam kritizovala EÚ, že zneužíva peniaze pre Afriku na migrantov

Brusel 30. januára (TASR) - Charitatívna organizácia Oxfam vo svojej správe kritizovala Európsku úniu za to, že peniaze určené na rozvojovú pomoc pre Afriku údajne zneužíva na svoju migračnú politiku - uzatváranie hraníc a uľahčenie vyhosťovania ľudí. Informovala o tom vo štvrtok webová stránka nemeckej stanice Deutsche Welle.



Neškodí to len politickej reputácii EÚ, ale čiastočne to vedie aj k nárastu chudoby a núdze, uviedla Oxfam.



V centre kritiky je takzvaný zverenecký fond EÚ pre Afriku. Podľa organizácie Oxfam EÚ v období od novembra 2015 do mája 2019 schválila sumu viac než jednu miliardu eur určených na politiku uzatvárania hraníc. Na "bežné migračné programy" medzi africkými krajinami alebo medzi Afrikou a EÚ bolo pritom určených z tejto sumy len 56 miliónov eur.



Oxfam kritizovala EÚ za to, že takáto politika sa už viackrát ukázala ako kontraproduktívna. Líbya je najhorším príkladom "krátkozrakej migračnej spolupráce" EÚ, čo viedlo k tomu, že vzrástol počet prípadov obchodovania s ľuďmi a svojvoľného zadržiavania utečencov v nedôstojných podmienkach, dodala Oxfam.



Cieľ zabrániť migrácii podľa Oxfamu nezohľadňuje ani pravidelné suchá a zlú bezpečnostnú situáciu v regióne Sahel, čo je južný okraj púšte Sahara, predovšetkým krajiny Mali, Burkina Faso a Niger.



Peniaze EÚ boli podľa Oxfamu použité na obmedzenia slobody pohybu ľudí, namiesto toho, aby sa využili na prispôsobenie sa zmeneným okolnostiam - čo by zahŕňalo napríklad presídlenie a integráciu na inom mieste.